TV.garden: o “Google Maps” da televisão que permite ver canais TV de todo o mundo

Já imaginou mudar de país na televisão com um simples clique? É exatamente essa a proposta do TV.garden, uma plataforma online que está a ganhar popularidade por permitir explorar canais televisivos de praticamente todo o planeta através de um globo interativo.

Inspirado no conceito do famoso “Radio Garden”, que já apresentamos aqui no Pplware, esta plataforma é dedicada às rádios online, o TV.garden leva a experiência para a televisão em direto.

A ideia é simples, navegar pelo mapa-mundo, escolher um país e começar a ver canais locais em segundos.

Um mapa-mundo cheio de canais televisivos

A plataforma organiza os canais por países, regiões e géneros, permitindo descobrir emissões locais, canais de notícias, desporto, música, cultura e entretenimento. Em muitos casos, basta clicar num ponto do mapa para iniciar a transmissão.

Segundo várias descrições da plataforma e aplicações associadas, o serviço agrega milhares de canais de mais de 130 países.

A experiência acaba por ser bastante curiosa porque permite perceber o que está a ser transmitido em diferentes partes do mundo em tempo real. É possível, por exemplo, acompanhar noticiários japoneses, canais locais dos EUA, televisão árabe ou emissões europeias sem sair do navegador.

Sem registo e acessível no browser

Uma das grandes vantagens do TV.garden é a simplicidade. O serviço funciona diretamente no navegador e, em muitos casos, nem exige criação de conta.

Há também aplicações Android e iOS, associadas ao projeto, disponíveis nas respetivas Stores, que funcionam como agregadores ou leitores de streams televisivos. Contudo, não estão ainda com qualidade que subtitua o browser, no nosso entender.

Algumas versões da plataforma incluem ainda suporte para Chromecast, Picture-in-Picture e reprodução de streams HLS ou DASH.

Nem todos os canais funcionam em qualquer país

Apesar da proposta interessante, existem limitações importantes. Alguns canais estão sujeitos a bloqueios geográficos e podem não funcionar dependendo da localização do utilizador.

Além disso, vários serviços associados ao TV.garden esclarecem que não alojam diretamente os conteúdos, funcionando antes como agregadores ou leitores de streams disponíveis online.

Ou seja, a disponibilidade dos canais pode variar bastante, assim como a qualidade das transmissões.

Uma forma curiosa de “viajar” pelo mundo

Mais do que substituir serviços tradicionais de televisão, o TV.garden acaba por funcionar como uma ferramenta de descoberta cultural. Em poucos minutos, é possível saltar entre países e perceber tendências, idiomas, estilos televisivos e até acontecimentos locais.

Para quem gosta de explorar conteúdos internacionais, acompanhar notícias estrangeiras ou simplesmente descobrir o que se vê noutras partes do mundo, o TV.garden é uma plataforma curiosa e surpreendentemente viciante. Fica a dica!