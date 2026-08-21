Detector de Burla: saiba se o que lhe enviaram é um esquema

As burlas digitais estão cada vez mais sofisticadas e distinguir uma mensagem legítima de uma tentativa de fraude pode não ser fácil. Agora foi lançado um detector de burla.

A AMD – Associação Portuguesa de Marketing Directo e Digital criou o Detector de Burla, uma ferramenta gratuita que recorre a Inteligência Artificial para analisar mensagens e URLs suspeitos.

Detector de Burla tem suporte para e-mails, SMS, mensagens do WhatsApp, etc

O Detector de Burla permite submeter uma comunicação e receber uma avaliação indicativa do risco, acompanhada pelos principais sinais que justificam a classificação.

A ferramenta procura identificar, entre outros aspetos, pedidos de dados pessoais ou financeiros, pagamentos, linguagem de urgência, links suspeitos e outros padrões frequentemente associados a fraudes.

A AMD salienta, contudo, que o resultado não é uma garantia de que uma mensagem é segura ou fraudulenta. A análise é feita por IA e pode existir margem para erros, pelo que deve ser encarada como uma ajuda adicional à decisão.

A privacidade é também uma preocupação. A plataforma procura mascarar dados pessoais antes de estes serem enviados para análise e afirma que os conteúdos submetidos não são utilizados para treinar os modelos de IA.

Num cenário em que o phishing e o smishing estão cada vez mais convincentes, ferramentas deste género podem ajudar a ganhar alguns segundos de reflexão antes de clicar num link, fornecer dados ou efetuar um pagamento.

Se uma mensagem parece suspeita, vale a pena verificar antes de agir.

Detector de Burla