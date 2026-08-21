Esta novidade do Spotify no Android vai mudar completamente os treinos

Ainda que seja usado para ouvir música em todo o lado, o Spotify tem utilidades que o ultrapassam. Um exemplo é nos treinos, onde pode ditar o ritmo ou simplesmente acompanhar os atletas. Agora, e na versão Android, recebe uma novidade que vai mudar completamente os treinos de corrida e de outros desportos.

O ritmo certo no smartphone para correr sem parar

O Spotify acabou de disponibilizar no sistema operativo Android a sua funcionalidade dedicada aos treinos de corrida. Após ter chegado inicialmente aos utilizadores do ecossistema Apple, o modo de corrida fica agora acessível em vários equipamentos com o sistema da Google, incluindo a linha Samsung Galaxy. A ferramenta surge integrada no separador de fitness da aplicação e foi desenvolvida para sincronizar as faixas musicais diretamente com a cadência física do corredor.

A grande inovação técnica reside na tecnologia de sincronização de batidas por minuto. O sistema permite definir uma meta exata de intensidade, habitualmente fixada em 160 batidas por minuto ou acelerada até às 180 batidas para treinos exigentes. A plataforma encarrega-se de selecionar faixas compatíveis com esse andamento, tendo inclusive a capacidade de ajustar a velocidade da própria canção para manter a passada constante ao longo de todo o percurso.

Treinos à medida e comandos por texto para música ideal

A experiência desportiva disponibiliza vinte e cinco perfis pré-configurados que cobrem diversos géneros musicais e formatos de treino. É possível escolher sessões de intervalos, progressões em pirâmide, corridas contínuas ou a opção rápida com cerca de vinte minutos. As durações totais variam entre dez e noventa minutos, acompanhando a disponibilidade do atleta.

A personalização do alinhamento musical foi reforçada com um assistente de pedidos por texto. Esta ferramenta permite afinar a lista em detalhe através de instruções simples, dando preferência a novidades musicais ou a faixas já conhecidas. O utilizador pode ainda ativar indicações sonoras de orientação em inglês para acompanhar a evolução das diferentes fases do exercício.

Exclusivo para o Spotify Premium e chegada gradual

O acesso a este novo recurso de corrida está reservado a quem subscreve o plano pago da plataforma. A funcionalidade arrancou numa lista restrita de países que inclui os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, a Irlanda, a Austrália, a Nova Zelândia e a Suécia.

O alargamento ao ecossistema Android elimina uma das principais disparidades face à aplicação para iOS. Esta aposta reforça a utilidade prática do smartphone durante a atividade desportiva diária, aguardando-se agora a expansão desta novidade a mais mercados internacionais.