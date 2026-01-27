Precisa de um soprador aspirador Pro 4 em 1? Conheça este de 130.000 RPM

A iServices apresentou recentemente o Soprador Aspirador Pro 4-em-1, um gadget que combina limpeza profissional e cuidado, com componentes eletrónicos e styling de cabelo, num único aparelho.

Com motor de 130.000 RPM, quatro velocidades ajustáveis e 11 acessórios especializados, o soprador aspirador Pro 4 em 1 promete substituir múltiplos dispositivos, poupando espaço e dinheiro.

Principais destaques do soprador aspirador Pro 4 em 1

Potência de nível profissional 130.000 RPM para remoção rápida de pó, migalhas e sujidade difícil. Cerca de 18% mais potente que concorrentes.

4 velocidades ajustáveis desde 60.000 RPM (componentes sensíveis) até 130.000 RPM (limpeza profunda). Indicadores LED mostram a velocidade ativa.

4 funções em 1 aparelho sopro, aspiração, ar quente e ar frio – ideal para eletrónicos, casa, automóvel e cabelo.

Kit com 11 acessórios pontas de sopro longas e curtas, concentrador para cabelo, pontas de aspiração com escova, filtro lavável, entre outros.

Bateria duradoura e carregamento rápido USB-C até 60 minutos de uso contínuo e recarga prática com qualquer carregador USB-C.

Económico e ecológico: elimina a necessidade de latas de ar comprimido descartáveis, poupando dinheiro e ambiente.

Onde usar este equipamento:

Limpeza de computadores, teclados e eletrónicos

Manutenção de automóveis

Secagem e styling de cabelo

Qualquer superfície doméstica ou profissional que necessite de limpeza rápida e eficiente

etc

Como referido, este não é apenas um soprador. É um sistema completo 4-em-1:

Modo Sopro - Remove pó de eletrónicos, teclados, PC, automóvel

- Remove pó de eletrónicos, teclados, PC, automóvel Modo Aspiração - Limpa migalhas, pó fino e detritos de superfícies

- Limpa migalhas, pó fino e detritos de superfícies Ar Quente - Seca superfícies húmidas e funciona como secador de cabelo

- Seca superfícies húmidas e funciona como secador de cabelo Ar Frio - Arrefece componentes e proporciona ventilação

O Soprador Aspirador Pro 4-em-1 está disponível na loja online da iServices por 59,95€, com entrega gratuita prevista para o dia seguinte.

Soprador aspirador Pro 4 em 1