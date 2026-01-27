Precisa de um soprador aspirador Pro 4 em 1? Conheça este de 130.000 RPM
A iServices apresentou recentemente o Soprador Aspirador Pro 4-em-1, um gadget que combina limpeza profissional e cuidado, com componentes eletrónicos e styling de cabelo, num único aparelho.
Com motor de 130.000 RPM, quatro velocidades ajustáveis e 11 acessórios especializados, o soprador aspirador Pro 4 em 1 promete substituir múltiplos dispositivos, poupando espaço e dinheiro.
Principais destaques do soprador aspirador Pro 4 em 1
- Potência de nível profissional
- 130.000 RPM para remoção rápida de pó, migalhas e sujidade difícil. Cerca de 18% mais potente que concorrentes.
- 4 velocidades ajustáveis
- desde 60.000 RPM (componentes sensíveis) até 130.000 RPM (limpeza profunda). Indicadores LED mostram a velocidade ativa.
- 4 funções em 1 aparelho
- sopro, aspiração, ar quente e ar frio – ideal para eletrónicos, casa, automóvel e cabelo.
- Kit com 11 acessórios
- pontas de sopro longas e curtas, concentrador para cabelo, pontas de aspiração com escova, filtro lavável, entre outros.
- Bateria duradoura e carregamento rápido USB-C
- até 60 minutos de uso contínuo e recarga prática com qualquer carregador USB-C.
- Económico e ecológico: elimina a necessidade de latas de ar comprimido descartáveis, poupando dinheiro e ambiente.
Onde usar este equipamento:
- Limpeza de computadores, teclados e eletrónicos
- Manutenção de automóveis
- Secagem e styling de cabelo
- Qualquer superfície doméstica ou profissional que necessite de limpeza rápida e eficiente
- etc
Como referido, este não é apenas um soprador. É um sistema completo 4-em-1:
- Modo Sopro - Remove pó de eletrónicos, teclados, PC, automóvel
- Modo Aspiração - Limpa migalhas, pó fino e detritos de superfícies
- Ar Quente - Seca superfícies húmidas e funciona como secador de cabelo
- Ar Frio - Arrefece componentes e proporciona ventilação
O Soprador Aspirador Pro 4-em-1 está disponível na loja online da iServices por 59,95€, com entrega gratuita prevista para o dia seguinte.