O Android 17 fará o seu smartphone carregar mais rápido sem mudar nada

Foi há poucos dias que a Google lançou a mais recente beta do seu sistema operativo móvel. A beta 3 do Android 17 corrige muitos pontos, mas aparentemente traz uma novidade escondida. Esta ainda não está ativa, mas promete reduzir o tempo de carga sem causar danos ao hardware do smartphone. Como faz isso é simples e muito genial.

Uma novidade da Google escondida no Android 17

A mais recente versão do sistema operativo da Google, o Android 17 Beta 3, revelou uma funcionalidade oculta que vai animar os utilizadores de smartphones. Descoberta por uma análise detalhada do código da aplicação, esta inovação é denominada "Carregamento Prioritário ". Permite que os dispositivos carreguem muito mais rapidamente, interrompendo os processos em segundo plano.

Esta nova funcionalidade foi desenvolvida especialmente para situações de emergência em que dispõe de pouco tempo e necessita de carregar o telemóvel o mais rapidamente possível. Quando ativada, as atividades em segundo plano, como atualizações de aplicações, são temporariamente pausadas e os recursos do sistema são totalmente direcionados para aumentar a velocidade de carregamento.

Durante este processo, as funções essenciais de comunicação, como as chamadas e as mensagens de texto, continuam a funcionar normalmente, sem interrupções. A Google recomenda que os utilizadores utilizem um carregador de 30 W ou superior para que este sistema funcione de forma eficiente.

Smartphone carregar mais rápido sem mudar nada

Além disso, segundo o código encontrado, o sistema Android irá monitorizar ativamente a gestão da temperatura enquanto o Carregamento Prioritário estiver ativado. Isto evitará o sobreaquecimento causado por altas velocidades de carregamento, mantendo a saúde da bateria dentro de limites seguros em todos os momentos.

Atualmente em fase de testes e ainda não visível diretamente nos menus de definições, esta nova funcionalidade promete ser uma ajuda para necessidades de carregamento de curta duração. Em vez de simplesmente aumentar a potência de carregamento, este sistema visa gerir os recursos de forma mais inteligente. Se adicionado à versão final, será muito bem recebido no ecossistema Android.

A novidade mostra ainda que a Google procura trazer para o seu sistema alterações simples e que vão ter um impacto grande. Ao diminuir o tempo de carregamento sem trazer mais stress e desgaste ao hardware. Isso garante aos utilizadores um tempo de vida maior para os seus dispositivos.