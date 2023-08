Jovens sul-coreanos escolhem o iPhone e abandonam a Samsung

Assim como o mercado dos EUA é o mais preponderante para as vendas da Apple, também o mercado sul-coreano é o mais importante para as vendas da Samsung. Contudo, ao passo que nos EUA a Apple conquistou já 55% do seu mercado, os jovens sul-coreanos com menos de 30 anos estão a mudar em massa do Android para o iPhone, de acordo com um novo relatório.

Jovens da Coreia do Sul querem o iPhone em vez do Galaxy

Esta mudança é significativa num país onde o apoio patriótico à marca local Samsung é normalmente muito forte.

Não é de surpreender que 85% dos utilizadores de smartphones sul-coreanos com menos de 30 anos tenham tido telefones Android, como os da Samsung e da LG, como primeiros dispositivos. O apoio às marcas locais é geralmente muito elevado e também é comum que os jovens adultos sejam influenciados pelos pais.

No último trimestre do ano passado, por exemplo, a quota de mercado da Samsung no país era de 63%.

No entanto, ultimamente, cada vez mais jovens proprietários de smartphones estão a mudar para o iPhone. Um estudo da Counterpoint Research mostra que cerca de 53% das pessoas com menos de 30 anos possuem atualmente um iPhone. Em contrapartida, entre os que já possuíam um iPhone, apenas 8% mudaram para o Android.

O desempenho do iPhone está a conquistar até os sul-coreanos

O desempenho do iPhone, especialmente a qualidade da câmara, foi o fator mais significativo. Para tal contribuiu a campanha publicitária "Shot on iPhone" na Coreia do Sul.

Quanto à razão para mudar de um telemóvel Android para o iPhone, os participantes citaram o "desempenho" (32%) e a "imagem de marca" (31%) como as duas principais prioridades.

Em particular, em termos de desempenho, a satisfação e as expectativas em relação à câmara tiveram o maior impacto na decisão de compra. A Apple possui vários centros de investigação e desenvolvimento especializados em tecnologia de imagem e estima-se que tenha maximizado o desempenho da câmara dos seus aparelhos, conseguindo uma boa harmonia entre hardware e software.

Além disso, a Apple lançou recentemente uma campanha intitulada "Shot on iPhone" no mercado sul-coreano. A campanha destaca o desempenho da câmara do iPhone através da colaboração com um vídeo musical do grupo sul-coreano NewJeans e uma curta-metragem do realizador Park Chan-wook.

Chan-wook foi um dos primeiros realizadores de renome mundial a rodar um filme inteiramente no iPhone, utilizando um iPhone 4 em 2011. Tratou-se, em parte, de uma iniciativa de marketing, uma vez que foi financiada em parte pelo operador de telemóveis iPhone, a KT Corp. Mais recentemente, Chan-wook rodou outro filme no ano passado com o iPhone 13 Pro.