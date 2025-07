A boa notícia é que o Cartão de Conta Apple (Apple Account Card) chega a mais países, incluindo Portugal. A Apple está a expandir a disponibilidade do Cartão de Conta Apple na aplicação Carteira (Wallet) para mais utilizadores, agora na Europa, de acordo com alterações detetadas nos sistemas internos do Apple Pay.

O que é o Cartão de Conta Apple (Apple Account Card)?

É um cartão digital que mostra o saldo associado ao seu ID Apple, o mesmo saldo utilizado na App Store, Apple Store, iTunes, etc.

Por exemplo, se receber um cartão-oferta Apple, o valor será automaticamente adicionado ao seu saldo Apple, e esse saldo passará a estar visível também na app Carteira.

Como adicionar o Cartão?

Abra a app Carteira (Wallet). Vá a “Cartões Disponíveis” e toque em “Adicionar Conta Apple”. Se tiver saldo Apple, o cartão será adicionado automaticamente.

Para que serve?

Pode ser usado para comprar produtos da Apple, aplicações, jogos ou música.

Também funciona como um método de pagamento direto em lojas físicas da Apple , tal como qualquer outro cartão digital.

, tal como qualquer outro cartão digital. Este cartão substitui o antigo iTunes Pass.

Este recurso foi introduzido com o iOS 15.5 e está agora a chegar a Portugal, Irlanda, Finlândia, Dinamarca, Noruega, Bélgica e Luxemburgo.