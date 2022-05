Apple lançou a versão final do iOS 15.5, iPadOS 15.5, tvOS 15.5, macOS 12.4 e watchOS 8.6

Tal como estava previsto, a Apple lançou agora as versões finais dos seus sistemas operativos. Isto é, os utilizadores já podem descarregar para os seus dispositivos o iOS 15.5, iPadOS 15.5, tvOS 15.5, macOS 12.4 e watchOS 8.6.

Esta será, possivelmente, a última versão do iOS 15 antes do lançamento beta das primeiras versões do iOS 16. Aliás, estamos a poucas semanas de conhecer o que a Apple imaginou para o futuro destes sistemas operativos.

O que há de novo?

Já foi abordado nas versões beta que apresentamos anteriormente o que há de novo nestes sistemas. No que toca ao iOS 15.5 a Apple diz o seguinte:

O iOS 15.5 inclui as seguintes melhorias e correções de erros.

Apple Podcasts inclui uma nova definição para limitar os episódios guardados no iPhone e apagar automaticamente episódios antigos.

Resolução de um problema que poderia provocar falhas nas automatizações da casa que são acionadas por pessoas a chegar ou a sair.

A nova versão e versão que todos já podem instalar traz:

Atualizações da app Carteira e novo recurso prático do HomePod

Suporte para aplicações com compras externas

Integração das entidades Bancomat e Bancontact no Apple Pay

Renomeação prevista no iTunes Pass na app Carteira

Funcionalidade no sistema que bloqueará “Locais Sensíveis” para Memórias na aplicação Fotografias.

Correções de segurança

Se tem o seu dispositivo Apple à mão, seja o iPhone, Apple Watch, iPad, Apple TV, Mac ou HomePod, então instale já estas versões mais recentes.

