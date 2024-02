Calma, o Wi-Fi e o Bluetooth nos Apple Vision Pro não vão “cozinhar o seu cérebro”

Há pessoas que insistem que a radiofrequência gerada pelos dispositivos eletrónicos prejudica a saúde do utilizador. Contudo, existem milhões de pessoas a usar smartphones, TVs e routers, diariamente, e, até agora, apesar de muitos estudos, não foi provado que esses dispositivos fazem mal ao cérebro. Agora, o alvo são os óculos Apple Vision Pro. Dizem os "preocupados" que o Bluetooth e o Wi-Fi deste gadget cozinha o cérebro do utilizador. Totalmente falso!

Mais seguro do que um smartphone

As pessoas que invocam os malefícios da radiofrequência apontam agora armas ao novo dispositivo da Apple. Contudo, o equipamento cumpre todas as normas de segurança. Como tal, o Bluetooth e o Wi-Fi nos Apple Vision Pro são inofensivos para o nosso cérebro.

Aliás, esta retórica é repetida vezes sem conta. A radiação de radiofrequência (RF) não é a mesma que a radiação ionizante gerada pela decomposição de isótopos radioativos e pelo próprio sol. Em suma, a RF não tem a energia que a radiação ionizante tem para quebrar ligações químicas, ionizar átomos e danificar o ADN.

Vamos explicar isso de forma simples: Os Apple Vision Pro não são radioativos, nem nada neles se decompõe radiologicamente de forma significativa.

O que eles têm são transmissores de radiofrequência sob a forma de chips Wi-Fi e Bluetooth de muito baixa potência. Ambos emitem e recebem radiação RF.

Desinformar para assustar

Há muita gente que, só para desinformar, usa certas palavras que, só por si, causam temor. A palavra "radiação" parece assustadora, se não soubermos nada sobre o assunto. Também é fácil falar sobre ela sem qualquer base factual nas redes sociais ou no YouTube para estimular os seus seguidores.

Níveis extremamente elevados de radiação RF, muitas magnitudes superiores ao que os Apple Vision Pro podem fornecer, podem aquecer os tecidos - o que se vê praticamente no interior de um micro-ondas - e causar danos nesses tecidos. No entanto, estes níveis não são acessíveis ao público através de Wi-Fi, Bluetooth ou tecnologias sem fios.

As únicas pessoas que precisam de se preocupar com a exposição à energia de alta frequência de rádio são geralmente os trabalhadores que se encontram extremamente próximos de um transmissor muito potente, como os técnicos das poderosas antenas de sinal móvel que permitem termos comunicações nos nossos telefones, ou os trabalhadores de radares militares.

Os utilizadores dos Apple Vision Pro não têm de se preocupar com a RF. Aliás, dentro dos vários dispositivos que o mercado já comercializa, nada, até hoje, foi apontado como prejudicial, a este nível. Quem o diz são as várias organizações que já fizeram os seus testes e estudos, como, por exemplo, a Comissão Europeia, ou a Organização Mundial de Saúde:

Considerando os níveis de exposição muito baixos e os resultados da investigação recolhidos até à data, não existem provas científicas convincentes de que os fracos sinais de RF provenientes das estações base e das redes sem fios causem efeitos adversos à saúde.

Voltando aos Apple Vision Pro, as transmissões Bluetooth e Wi-Fi são diferentes do 5G em todos os aspetos. E não estão junto à pele - estão mais perto do vidro exterior do que da pele e não é por pouco.

Olhando para onde estão os chips nos Apple Vision Pro, os chips (e transmissores) Bluetooth e Wi-Fi estão a cerca de 2,5 centímetros da pele. Esta distância é cinco vezes superior à distância da pele a que se encontra uma antena do iPhone para 5G, quando se segura o iPhone junto ao ouvido.

Para os Apple Vision Pro, a Apple, conforme a lei, disponibilizou os resultados dos testes padrão. Os limites variam, com limites de SAR definidos para 1,6 watts por quilograma quando a média é calculada sobre um grama de tecido, e 2,0 watts por quilograma sobre 10 gramas de tecido.

A exposição da cabeça à RF medida gera 0,10 watts por quilograma sobre um grama de tecido substituto e 0,08 watts por quilograma sobre 10 gramas de tecido simulador.

Existe um limite legal diferente para as extremidades, que é de 4 watts por quilograma sobre 10 gramas de tecido. O limite é mais elevado, porque não existe um cérebro ou olhos sensíveis nas extremidades.

Segundo alguns relatos, o risco de desenvolver um problema de saúde devido a uma exposição ambiental é muito maior se tiver uma cave perto de um depósito de granito (Radão), ou se fizer três radiografias dentárias por ano.