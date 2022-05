Os estúdios indie espanhóis Retro Forge, encontram-se a trabalhar no seu próximo trabalho, Souldiers, uma aventura metroidvania de 16 bits.

O jogo que recebeu agora um adiamento para o seu lançamento, já aparenta uma qualidade bastante interessante.

De Espanha, encontra-se prestes a chegar Souldiers, um jogo de aventura e ação em desenvolvimento pelo estúdio indie Retro Forge.

Com fortes influências de jogos de outras eras, Souldiers é uma aventura metroidvania de 16 bits que recebe forte inspiração em RPGs de ação.

O desenvolvimento de Souldiers teve recentemente um pequeno atraso para que o produto entregue seja o mais perfeito possível. O jogo estava originalmente previsto para ser lançado em 19 de maio em todas as plataformas, e dessa forma o seu lançamento foi adiado para 2 de junho (Nintendo Switch, PC, PlayStation e Xbox).

As Valquírias disseram que o nosso herói vai morrer e ofereceram um pacto. O nosso herói terá de atravessar o portal da fronteira entre a vida e a morte, juntamente com o seu exército.

Foi-lhe dito pelas Valquírias que teria de encontrar o "Keeper of the Gates" (Guardião do Portão) de forma a conseguir passar para o Reino dos Mortos, Ragnarok.

Dessa forma, partimos pelo território de Terragaya à procura do nosso destino.

Souldiers mistura a exploração de metroidvania, o combate de soulslike, a personalização de RPG e a precisão de um jogo de plataformas numa aventura retro de pixelart. Os jogadores assumem o papel de patrulheiro, mago ou arqueiro, lutando pela liberdade em Terragaya, uma terra mística na fronteira entre a vida e a morte.

Cada classe tem seus próprios ataques, e diferentes atributos de agilidade, ataque, defesa e vida. O nosso personagem pode ser personalizado ainda com uma árvore de habilidades desbloqueáveis, oferecendo um enorme grau de liberdade à medida que nos aventuramos pelo reino fantástico de Souldiers.

Pelo caminho vamos encontrar inúmeros inimigos astutos, ter de resolver quebra-cabeças, melhorar o nosso personagem e explorar cada canto deste mundo 16 bits deslumbrante. Souldiers é um épico jogo retro desenhado à mão.

O adiamento

Relativamente às razões do pequeno adiamento da data de lançamento do jogo agora revelada, os responsáveis da Retro Forge foram bem claros...

"Estamos muito satisfeitos com o desempenho geral de Souldiers, mas ainda temos alguns bugs para resolver e queremos garantir que quando lançarmos o jogo, e pedirmos aos consumidores que gastem seu dinheiro suado nele, eles recebam uma experiência premium sem bugs", disse Alberto Hernández, diretor criativo da Retro Forge.

E adiantou ainda que "Sabemos como é chato ter que esperar mais, mas garantimos a todos que valerá a pena. Somos uma equipe pequena e desenvolver um jogo da escala de Souldiers, durante uma pandemia global, nos fez superar muitos desafios imprevistos, por isso apreciamos sua paciência enquanto refinamos a experiência retrô que você espera."

Souldiers será lançado ainda este ano, a 2 de junho, para PC, Xbox e Playstation.