Sepak U – Sports Fighting Game, parece volleyball mas não é…

Os estúdios independentes Good Knight Collective encontram-se a trabalhar em Sepak U - Sports Fighting Game, o seu próximo jogo. Trata-se de um título com algumas semelhanças a volleyball mas que... é muito mais que isso. Venham ver.

Sepak U - Sports Fighting Game ainda se encontra em desenvolvimento mas desde já se consegue perceber ao que vem. Um jogo que está em desenvolvimento pelos estúdios indie Good Knight Collective, e que traz um novo tipo de "desporto".

Com efeito, Sepak U tem fortes semelhanças ao volleyball mas apresenta algumas nuances bastante... acentuadas.

Na realidade, trata-se de um jogo que usa algumas regras do volley mas que no seu íntimo se apresenta como um jogo de combate. Parece estranho? Pois bem... vejam o trailer abaixo e terão uma ideia...

Com efeito Sepak U apresenta regras simples, e semelhantes às do volley, combinando controlos fáceis e simples com uma jogabilidade frenética de combate. Basta acertar na bola e marcar um ponto, tocando-lhe para lhe acertar automaticamente ou então batendo com força para um golpe mais potente.

O jogo apresenta uma mecânica de bola inspirada no futebol, permitindo aos jogadores ajustar os ângulos de ataque, procedendo a golpes em curva, golpes com efeito, golpes de costas, cortadas potentes e muito mais.

O jogo contra com 21 personagens em 21 Arenas! Um vasto elenco de personagens convidados de outros jogos, incluindo uma galinha, uma mãe asiática e muitas outras personagens originais, numa história e arenas espalhadas um pouco por todo o Mundo. O universo de Sepak U é inspirado principalmente em locais como as Filipinas, Sudeste Asiático, Tailândia, Taiwan, Malásia, Singapura, Japão, Espanha, América do Sul e mais. Os personagens vestem o papel de heróis, assassinos, demónios filipinos, ou apenas lutadores.

O jogo permitirá desbloquear 21 finais diferentes para os personagens, com uma variedade de minijogos e batalhas contra bosses num modo história arcade exclusivo, com partidas, modos e mecânicas aleatórias em cada jogo.

Quanto ao enredo não há muito a contas além de que o jogador vai enfrentar personagens que apenas têm o objetivo de destruir o mundo.

O jogo terá suporte para até 4 jogadores, seja localmente ou online em partidas frente a frente, com handicap ou em equipa.

Sepak U - Sports Fighting Game será lançado para PC no próximo ano.