MARVEL Tōkon: Fighting Souls recebe novos combatentes

A Sony Playstation, em cooperação com a Arc System Works, confirmou recentemente a inclusão de dois novos participantes de peso para o seu próximo jogo: MARVEL Tōkon: Fighting Souls. Venham conhecê-los.

A Sony Interactive Entertainment em conjunto com a Arc System Works, confirmou Hulk e Black Panther como dois lutadores presentes no seu jogo de luta, MARVEL Tōkon: Fighting Souls.

O anuncio foi feito no decorrer do prestigiado torneio EVO Japan 2026, no qual Takeshi Yamanaka, produtor da Arc System Works, revelou novidades importantes sobre o jogo.

A história de MARVEL Tōkon: Fighting Souls conta-nos como um ser primordial do universo Marvel, denominado de O Campeão, se encontra numa demanda pelo derradeiro lutador do Universo. Para tal vai andando de planeta em planeta na tentativa de descobrir os seus mais valentes guerreiros que o consigam derrotar. Caso não os encontre, os seus planetas serão destruídos. E é precisamente isso que espera ao planeta Terra.

No decorrer do EVO Japan 2026 outra revelação inquietante foi a do próprio Campeão, que vive obcecado com o combate físico e com a tentativa de encontrar combatentes à sua altura. Para tal, juntamente com a sua assistente, a Promotora, criou o torneio "Desafio do Campeão". O destino da Terra depende de uma equipa conseguir derrotá-lo, caso contrário, o planeta enfrentará a destruição total.

A apresentação destacou a introdução da terceira equipa do torneio "Desafio do Campeão": os Fighting Avengers. Esta nova equipa reúne figuras icónicas do universo Marvel. Aos já confirmados Capitão América e Iron Man juntam-se agora Hulk e Black Panther. Sob a liderança do Capitão América, este grupo terá de deixar de lado as suas diferenças para enfrentar uma ameaça que coloca em risco a própria existência da Terra.

Apresentado como um colosso de força incomparável, esta versão de Hulk foi exilada para a Terra Selvagem pelos seus próprios aliados e pela S.H.I.E.L.D., devido à sua instabilidade. Em combate, Hulk utiliza uma armadura feita de ossos de dinossauro e baseia-se no "Gamma Gauge". Ao ser preenchido, entra num estado de "Gamma Rage", aumentando drasticamente a sua velocidade e poder destrutivo.

A jovem Shuri assume o manto de Black Panther e a soberania de Wakanda. O seu estilo de combate é acrobático e veloz, utilizando a Lança de Bashenga para dominar o combate a média distância. A sua habilidade especial, "Bast's Blessing", concede-lhe mobilidade multidimensional superior, permitindo encadear combos complexos e exercer pressão constante sobre o adversário.

O anúncio incluiu também a revelação de Wakanda como novo cenário jogável, apresentando uma nação que equilibra paisagens naturais exuberantes com tecnologia científica de ponta.

O jogo chegará à PlayStation 5 e ao PC no dia 6 de agosto.