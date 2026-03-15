Hacker escondeu malware em jogos na Steam para infetar computadores

O Federal Bureau of Investigation (FBI) lançou um alerta dirigido a utilizadores da plataforma de jogos Steam, pedindo que potenciais vítimas de jogos infetados com malware preencham um formulário oficial para ajudar numa investigação em curso.

A iniciativa pretende identificar pessoas afetadas por títulos maliciosos que terão circulado na plataforma entre maio de 2024 e janeiro de 2026.

Segundo as autoridades, alguns jogos publicados na loja digital continham software malicioso capaz de roubar dados, credenciais e até criptomoedas dos utilizadores.

Investigação foca jogos com malware escondido

De acordo com a investigação conduzida pela divisão de Seattle do FBI, vários jogos aparentemente legítimos foram usados para distribuir malware.

Entre os títulos identificados estão:

Chemia

Dashverse / DashFPS

Lampy

Lunara

PirateFi

Tokenova

BlockBlasters

Estes jogos podiam ativar automaticamente código malicioso quando eram executados, explorando sessões abertas no navegador ou na própria conta Steam do utilizador.

Assim, os atacantes conseguiam aceder a contas, roubar credenciais e até drenar carteiras de criptomoedas.

Num dos casos mais mediáticos, o jogo BlockBlasters terá sido usado para roubar mais de 150 mil dólares em criptomoedas, incluindo 32 mil dólares pertencentes a um streamer que angariava fundos para tratamento contra o cancro.

FBI quer identificar vítimas através de formulário

Para apoiar a investigação criminal, o FBI disponibilizou um formulário online onde os utilizadores podem indicar se descarregaram ou foram afetados por estes jogos maliciosos.

O objetivo é recolher informações que possam ajudar a identificar os responsáveis e também determinar o impacto real dos ataques.

As respostas são voluntárias e confidenciais, embora os participantes possam ser contactados posteriormente para fornecer mais detalhes.

A agência sublinha ainda que as vítimas de crimes cibernéticos podem ter direito a apoio, informação sobre o processo e eventual restituição de prejuízos, dependendo da evolução do caso.

Cresce o problema de malware em jogos

Apesar dos mecanismos de verificação das plataformas digitais, especialistas alertam que o número crescente de jogos publicados dificulta a deteção de ameaças.

Em alguns casos, o malware pode ser introduzido através de atualizações posteriores, depois de o jogo já ter sido aprovado inicialmente.

O FBI recomenda que qualquer utilizador que tenha instalado um destes jogos e suspeite de atividade anómala no computador ou nas contas online participe no formulário oficial e reporte o incidente.