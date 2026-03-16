Usar o WhatsApp sem conta? Nova função Guest Chats muda as regras do jogo

A equipa do WhatsApp está a testar uma funcionalidade que muitos julgavam impossível. Vai permitir que pessoas sem conta utilizem a plataforma. O novo recurso, batizado de Guest Chats, promete derrubar as barreiras de entrada na aplicação de mensagens mais popular do mundo.

Como funcionam as conversas de convidados no WhatsApp

A lógica por trás desta atualização é simplificar o contacto entre utilizadores e não utilizadores. Através de um link de convite, qualquer pessoa pode aceder a uma interface simplificada no navegador, sem precisar de associar um número de telefone ou criar um perfil permanente.

Como refere o conhecido site WABetaInfo, esta é a forma ideal de "fornecer aos não utilizadores uma introdução perfeita à plataforma". Vai permitir que que todos experimentem o serviço antes de decidirem instalar a aplicação oficial e até que criem uma conta no WhatsApp.

Segurança e privacidade: o que muda para o utilizador

Apesar da facilidade de acesso, a Meta não facilitou no que toca à proteção dos dados. As conversas de convidados utilizam a mesma criptografia de ponta a ponta que as contas padrão, garantindo que apenas os intervenientes têm acesso ao conteúdo.

As conversas de convidados são protegidas por criptografia de ponta a ponta, usando chaves de criptografia geradas a partir de identificadores exclusivos, sublinha a fonte que revelou a novidade. No entanto, é importante notar que estas sessões são temporárias e expiram após 10 dias sem atividade, eliminando o rasto da conversa de forma automática.

Limitações e o futuro da comunicação na Meta

Nesta fase de lançamento para as versões beta de Android e iOS, o sistema de convidados foca-se essencialmente em texto. Funcionalidades como chamadas de voz, vídeo ou a partilha de documentos pesados ainda não estão disponíveis para quem entra via browser.

Além disso, o WhatsApp deixa um aviso de segurança pertinente: "Não há garantia de que a pessoa que abre o link do convite seja o destinatário pretendido", uma vez que o processo de verificação por SMS é ignorado nesta modalidade. Esta é, sem dúvida, uma jogada estratégica da Meta para converter os últimos resistentes ao serviço.