Alemanha quer juntar-se a Israel para criar uma “Cúpula Cibernética”

Enquanto aliada de Israel na Europa, a Alemanha quer aproveitar a sua experiência em defesa para criar aquilo a que chamou Cyber Dome (em português, Cúpula Cibernética).

Os conflitos e as guerras já não se combatem apenas no terreno, com o digital a ter um papel cada vez mais relevante.

Recorde-se que, em março de 2022, a Ucrânia alegava estar a travar a primeira "guerra híbrida", que envolve, também, ciberataques, espionagem e desinformação, por exemplo.

Alemanha recorre à experiência de Israel para reforçar a cibersegurança

Perante este cenário, a Alemanha pretende criar um centro conjunto de investigação cibernética alemão-israelita, aprofundando a colaboração entre as agências de inteligência e segurança dos dois países.

A notícia foi dada pelo ministro do Interior alemão, Alexander Dobrindt, no domingo, argumentando que o país europeu pretende aproveitar a experiência de Israel em defesa.

Com as crescentes ameaças percebidas da Rússia e da China, a Alemanha tem procurado aumentar as suas capacidades militares e contribuições para a NATO.

A defesa militar por si só não é suficiente para este ponto de viragem na segurança. Uma melhoria significativa na defesa civil também é essencial para reforçar as nossas capacidades defensivas globais.

Disse Dobrindt, durante uma visita a Israel, conforme noticiado pelo jornal alemão Bild e citado pela Reuters.

O ministro do Interior alemão partilhou um plano de cinco pontos, cujo objetivo passará por estabelecer aquilo a que chamou Cyber Dome, ou Cúpula Cibernética, para a Alemanha, como parte da sua estratégia de cibersegurança.

Entretanto, no domingo, o primeiro-ministro da Baviera, Markus Soeder, solicitou a aquisição de 2000 mísseis intercetadores para equipar a Alemanha com uma Cúpula de Ferro, semelhante à tecnologia de defesa antimísseis de curto alcance de Israel.