Sony revela mais detalhes sobre a PS6: desempenho gráfico será brutal!

Apesar de a PlayStation 6 ainda estar a vários anos de distância, a Sony já começou a levantar o véu sobre a tecnologia que irá constar na sua próxima consola. As primeiras informações, vindas diretamente do arquiteto-chefe da PlayStation, apontam para uma revolução gráfica - impulsionada por inteligência artificial (IA), obviamente.

Uma parceria para o futuro

As novidades surgiram durante uma conversa entre Mark Cerny, o principal arquiteto de sistemas da PlayStation, e Jack Huyn, gestor do grupo de computação e gráficos da AMD. Embora Cerny não tenha mencionado diretamente a PS6, a estreita colaboração entre as duas empresas indica que as tecnologias discutidas serão a base da futura consola da Sony.

Este acordo procura desenvolver melhorias que elevarão a experiência de jogo a outro patamar. O foco principal desta nova geração será, inequivocamente, o aproveitamento da IA para otimizar e potenciar os gráficos.

Se no mundo dos PCs tecnologias como o DLSS da NVIDIA já se tornaram essenciais, os jogadores de consola ainda não beneficiaram do mesmo nível de inovação. Contudo, este cenário está prestes a mudar. A PS6 e as futuras placas gráficas da AMD estão a ser desenvolvidas para tirar o máximo partido do machine learning. Foram reveladas três inovações chave no desempenho gráfico da PlayStation 6:

Matrizes neuronais : uma nova abordagem que garante que as unidades de computação da GPU trabalham em conjunto de forma mais coesa e eficiente. Isto permite a implementação de modelos de machine learning mais complexos e robustos, reduzindo a sobrecarga do sistema e tornando a renderização de imagem mais potente e escalável.

: uma nova abordagem que garante que as unidades de computação da GPU trabalham em conjunto de forma mais coesa e eficiente. Isto permite a implementação de modelos de machine learning mais complexos e robustos, reduzindo a sobrecarga do sistema e tornando a renderização de imagem mais potente e escalável. Núcleos Radiance : tratam-se de blocos de hardware especializados e dedicados ao processamento de ray tracing e path tracing em tempo real. O seu funcionamento é análogo ao dos RT Cores da NVIDIA, melhorando a eficiência da renderização de luz e sombras complexas e, ao mesmo tempo, libertando recursos para outras tarefas gráficas.

: tratam-se de blocos de hardware especializados e dedicados ao processamento de ray tracing e path tracing em tempo real. O seu funcionamento é análogo ao dos RT Cores da NVIDIA, melhorando a eficiência da renderização de luz e sombras complexas e, ao mesmo tempo, libertando recursos para outras tarefas gráficas. Compressão universal: um sistema de nova geração concebido para avaliar e comprimir todos os dados que chegam à memória da GPU, não se limitando apenas às texturas. Esta otimização liberta uma largura de banda significativa, permitindo que os jogos corram com o máximo desempenho, com mais detalhes visuais e uma taxa de fotogramas por segundo mais elevada e estável.

Quando podemos esperar a chegada da PS6?

É importante gerir as expectativas. Tanto a Sony como a AMD sublinharam que estas tecnologias se encontram ainda numa fase embrionária, tendo sido testadas apenas a um nível de simulação. Os rumores mais credíveis da indústria apontam para um lançamento da PS6 entre 2027 e 2028, o que concede tempo mais do que suficiente para que estas inovações amadureçam.

Enquanto a PS6 não chega, a parceria entre as duas gigantes tecnológicas continua a dar frutos. Tecnologias como o FidelityFX Super Resolution (FSR) da AMD, já presente na PS5 e na família de placas gráficas Radeon RX 7000, são uma maravilha do futuro.

Este tipo de escalonamento inteligente de imagem é apenas o primeiro passo para a integração profunda da IA que se espera ver na PlayStation 6, o que promete uma fidelidade visual e um desempenho nunca antes vistos numa consola.

Leia também: