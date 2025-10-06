iOS 26.1: o que há de novo, até agora?

Possivelmente, esta versão do iOS, o iOS 26.1, será a que mudará o sentido de utilidade das recentes novidades Apple. Sim, é verdade que um dos desejos de há mais de uma década, a Siri em português de Portugal, será finalmente consagrado para todos. Contudo, esta é apenas a porta de entrada num mundo Apple Intelligence com muitas novidades.

Depois de um verão de testes beta, a Apple lançou o iOS 26 para todos no mês passado. Agora, as atenções voltam-se para o iOS 26.1. Esta atualização já está disponível para programadores, na beta 2, e utilizadores da versão beta pública. Para o públic em geral, a versão final deverá ser lançada mais tarde este mês.

Eis tudo o que precisa de saber sobre as novidades do iOS 26.1.

O que há de novo no iOS 26.1?

O iOS 26 trouxe grandes novidades ao iPhone, com destaque para o novo design Liquid Glass. Já o iOS 26.1 é uma atualização significativamente mais pequena, centrada sobretudo no aperfeiçoamento.

O iOS 26.1 traz um conjunto de pequenos ajustes na interface:

Na aplicação Telefone, o teclado numérico passa a usar o design Liquid Glass.

Na aplicação Fotografias, a barra de navegação e o seletor de vídeo têm agora fundos esbatidos, com melhor legibilidade.

No iPadOS 26.1, a interface de Transferências no Safari passa a surgir como uma janela dedicada ao centro do ecrã. Antes, era um menu suspenso a partir do ícone de transferências.

Na aplicação Calendário, as cores de fundo dos eventos são agora mostradas a toda a largura.

Melhorias na aplicação Música

Uma das maiores remodelações do iOS 26 foi na aplicação Música, que recebeu o novo visual Liquid Glass e uma reorganização do seu sistema de navegação.

No iOS 26.1, a Apple introduziu uma alteração muito bem-vinda: agora é possível deslizar para a esquerda ou direita na barra “A Reproduzir” na parte inferior da aplicação para alternar facilmente entre músicas. Este acesso rápido é uma excelente melhoria face ao design original do iOS 26.

Apple Intelligence

Como referimos, e como a própria Apple tinha prometido, o Apple Intelligence continua a sua expansão global com o iOS 26.1. Desta vez mais especial para os portugueses.

A atualização traz suporte para oito novos idiomas:

Chinês (tradicional)

Dinamarquês

Neerlandês (holandês)

Norueguês

Português (Portugal)

Sueco

Turco

Vietnamita

Expansão da tradução em tempo real nos AirPods

A funcionalidade de Tradução em Tempo Real foi lançada no mês passado para os AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 e AirPods 4, com suporte para inglês (EUA e Reino Unido), francês, alemão, português (Brasil) e espanhol (Espanha).

O iOS 26.1 adiciona suporte para mais cinco idiomas:

Chinês (mandarim, simplificado)

Chinês (mandarim, tradicional)

Italiano

Japonês

Coreano

Infelizmente, ainda não está disponível no português de Portugal, mas lá chegará o seu tempo.

Além destas novidades, o código do iOS 26.1 também faz referência ao trabalho da Apple em duas grandes mudanças para o iPhone:

A Apple está a desenvolver suporte MCP para permitir Inteligência Artificial agentic no Mac, iPhone e iPad.

O iOS 26.1 sugere que o iPhone poderá ganhar suporte para smartwatches de terceiros.

Alarmes que ganham outra usabilidade na beta 2

Os alarmes e temporizadores são agora mais difíceis de desligar, graças a um novo gesto “Deslizar para parar”.

Tanto os alarmes como os temporizadores foram atualizados no iOS 26 para utilizarem um novo design, com botões no ecrã muito maiores do que antes.

Agora, no iOS 26.1 beta 2, a Apple substituiu o botão “Parar” por um novo gesto deslizante que exige um pouco mais de intencionalidade.

Isto deverá tornar mais raros o desligar acidental de alarmes.

iOS 26.1 beta 2 traz melhorias em áudio e interface

A beta 2 do iOS 26.1 introduz novidades importantes para utilizadores que recorrem a microfones externos. É agora possível ajustar o ganho de entrada diretamente no painel de entrada da Central de controlo, oferecendo maior controlo sobre a qualidade do som.

Além disso, esta versão permite personalizar o local onde as gravações de áudio locais são guardadas, tornando a gestão de ficheiros mais flexível.

No capítulo da interface, as melhorias continuam a evoluir. Os títulos das pastas de aplicações passam a estar alinhados à esquerda, assim como os cabeçalhos dentro da app Definições, promovendo uma experiência visual mais consistente.

Outras alterações de interface refletem pequenas atualizações de design que tornam o sistema mais intuitivo.

Portanto...

Como se vê, o iOS 26.1 é uma atualização importante para o iPhone.

Se ainda não atualizou para o iOS 26, o iOS 26.1 será uma excelente oportunidade para o fazer, já que é, em geral, mais estável e refinado do que a versão inicial do iOS 26.