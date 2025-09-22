Siri em português de Portugal está finalmente disponível

A Apple havia prometido que ainda este ano a Siri haveria de falar em português de Portugal. E, na versão beta 1 do iOS 26.1, está finalmente disponível o nosso PT-PT.

Apple Intelligence já fala português de Portugal

A Apple lançou há algumas horas a versão beta iOS 26.1 que traz algumas novidades, a maior... a Siri em português de Portugal. Como resultado, o Apple Intelligence também já funciona no nosso português.

A Siri, assistente virtual da Apple, passou a suportar oficialmente o português de Portugal, o que marca um passo importante para utilizadores lusófonos em Portugal.

Compreensão e pronúncia

Com esta atualização, a Siri consegue compreender comandos e perguntas em português europeu, usando a pronúncia, entonação e expressões locais.

Isto inclui termos do dia a dia, nomes de locais, contactos e aplicações, tornando a interação muito mais natural.

Funcionalidades melhoradas

Para além da linguagem, a Siri mantém todas as funcionalidades: enviar mensagens, definir lembretes, tocar música, fazer pesquisas na internet, controlar dispositivos HomeKit e muito mais.

O grande diferencial é que estas ações agora respondem de forma fluida ao português de Portugal, sem depender do português do Brasil ou de adaptações que antes podiam soar artificiais.

Impacto no uso diário

Esta atualização facilita especialmente a utilização do iPhone, iPad, Apple Watch e HomePod em Portugal, tornando comandos de voz mais precisos e respostas mais claras.

Para utilizadores profissionais ou em contexto familiar, significa uma integração mais natural com os serviços da Apple.