A lei dos cookies da Europa estragou a internet. Bruxelas quer corrigi-la

Autor: Vítor M.

  1. Artilheiro says:
    22 de Setembro de 2025 às 22:08

    Desde que acabem, com os popups.
    O ideal seria por predefinição os cookies, serem todos rejeitados.
    Já não há paciência para popups de cookies, de autorização para notificações e de subscrição de newsletters.
    A vida dos utilizadores tornou-se num autêntico inferno, com tanto popup.

  2. Pedro+H. says:
    22 de Setembro de 2025 às 22:13

    Na minha opinião, basta proibirem todos os cookies, ou sistemas de rastreamento com base em javascript ou que exijam criar iframes qye carreguem cookies fora do website, mesmo pertencendo ao mesmo grupo ou empresa. Tudo o resto passa a ser da responsabilidade do autor do website. Abrindo a hipótese que os websites podem vender os detalhes de navegação dos seus utilizadores, inclusive perfis, basta criar uma declaração de compra e venda de dados de modo a criar uma forma de rastreamento, caso existam queixas de utilizadores que foram alvo de SPAM.
    Não é uma solução perfeita e grandes empresas que dependem muito do rastreamento para apresentação de anúncios (Google) podem mudar para o rastreamento via browser, mas isso são outros quinhentos.

