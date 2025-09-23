A Google já se adaptou ao iOS 26! Chrome é a primeira app a usar o Liquid Glass

A Apple lançou o seu sistema operativo iOS 26 na semana passada. Quase não houve tempo para experimentar todas as novidades e a Google já se aventurou em oferecer novidades. O Chrome tornou-se a primeira aplicação da empresa a adotar o novo design do Liquid Glass, com uma interface adaptada à nova estética criada pela Apple.

Chrome é a primeira app a usar o Liquid Glass

O Liquid Glass é a nova assinatura visual do mais recente software da Apple. Traz menus mais planos e limpos, transições mais suaves e um redesenho geral de elementos como teclados, páginas inferiores e menus de contexto. Até agora, nenhuma aplicação de terceiros fizera a alteração, mas a Google decidiu que a versão 141 do seu browser seria a primeira a apresentar o novo design.

A gigante começou com a vantagem de o Chrome para iOS sempre ter sido independente em comparação com a sua versão para Android. Uma barra de endereços na parte inferior, uma grelha de separadores distinta e um menu inferior único que oferecem uma experiência adaptada ao ecossistema do iPhone. Este caminho facilitou a rápida adaptação do browser da Google à nova linguagem visual da Apple.

As mudanças são imediatamente vistas. A grelha de separadores apresenta um novo seletor anónimo, novo separador e organização de grupos, e a barra de pesquisa permanece à esquerda, com os botões "Editar" e "Concluído" que aparecem na parte inferior da página. Os menus de contexto foram atualizados, abandonando os fundos opacos e optando pela transparência para apresentar um estilo mais direto e minimalista.

A Google já se adaptou ao iOS 26 da Apple

Por outro lado, o painel inferior perde os seus tradicionais cantos arredondados para se alinhar com o novo visual, muito mais plano. O mesmo acontece com a app Definições, onde a Google introduziu um novo ícone "Concluído" com um visto, bem como botões de ligar/desligar redesenhados. Até o indicador de carregamento de separadores muda, adotando o estilo de engrenagem do iOS 26 em vez do círculo clássico.

A Apple optou por um teclado com botões mais arredondados e um layout mais leve no seu novo sistema operativo. O Chrome já avançou há muito tempo ao incorporar uma linha adicional para pesquisa por voz, Google Lens e atalhos como a barra ou ".com". Com o Liquid Glass, esta linha transforma-se num retângulo flutuante acima do teclado principal, reforçando a sensação de leveza e modernidade.

Por enquanto, o Chrome é a única aplicação da Google adaptada ao Liquid Glass, uma vez que o restante catálogo continua dividido entre o Material Theme e o Material 3. Tudo indica que, pelo menos a curto prazo, a maioria das aplicações se limitará a recompilações para tirar partido do novo teclado e de outros pequenos ajustes, mas sem grandes alterações de design.