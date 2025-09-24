Beta do iOS sugere notificações em smartwatches não Apple

A Apple poderá em breve melhorar a interoperabilidade entre iPhones e smartwatches de terceiros. A mais recente versão beta do iOS 26.1 sugere uma nova funcionalidade de “encaminhamento de notificações”, que permitirá mostrar notificações do iPhone num dispositivo ou acessório que não seja da Apple, de acordo com o que foi descoberto.

Apple abre mais o seu sistema operativo

O código analisado indica que os utilizadores só poderiam encaminhar notificações para um dispositivo de cada vez. Além disso, um novo framework chamado “AccessoryExtension” poderá facilitar o processo de emparelhamento com acessórios de terceiros.

Ainda é cedo para perceber como estas novidades irão funcionar, mas parecem estar ligadas a uma decisão da Comissão Europeia que obriga a Apple a tornar os iPhones mais compatíveis com acessórios não Apple.

Exigências da União Europeia e o Digital Markets Act

Para cumprir com o Digital Markets Act (DMA) da União Europeia, a Apple terá de dar a programadores e fabricantes de dispositivos acesso a certas funcionalidades que facilitem o emparelhamento, a transferência de dados e a exibição de notificações entre o iPhone e equipamentos de terceiros, como smartwatches, auscultadores e colunas.

A empresa tem até ao final deste ano para abrir a maioria destas funcionalidades, mas ainda não é claro se estarão disponíveis já no lançamento do iOS 26.1, previsto para o próximo mês, ou se chegarão a utilizadores fora da União Europeia.