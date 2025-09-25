Xiaomi confirmou que os seus carros elétricos chegam à Europa em 2027

O impacto que a Xiaomi tem tido na indústria automóvel nos últimos anos é digno de estudo. A marca vende os seus carros apenas na China, mas sabemos que acabarão por chegar à Europa. Essa ideia fica agora mais forte, com a Xiaomi a confirmar que os seus carros elétricos chegam à Europa em 2027.

Xiaomi confirmou tudo o que se esperava

As vendas no seu país de origem são tão elevadas que a empresa não consegue acompanhar não só a produção dos automóveis encomendados, mas também as fábricas que os produzem. É por isso que a expansão internacional foi proposta como uma opção de médio prazo. Mas, embora a sua chegada fosse esperada, recebemos agora a confirmação de Xu Fei, CMO global da Xiaomi, no evento de apresentação da série Xiaomi 15T.

A executiva confirmou em palco que os carros da Xiaomi chegarão à Europa em 2027, embora não tenha especificado o mês nem os mercados onde estarão disponíveis para compra. Será ainda uma decisão que será tomada com base no que a marca quiser atingir com a sua chegada ao nosso continente.

Por um lado, é expectável que em países como Portugal cheguem mais cedo devido à imagem positiva da marca e à adoção de produtos chineses. As marcas escolhem o nosso país também porque abraçamos facilmente estes novos produtos e estas novas propostas.

Carros elétricos chegam à Europa em 2027

Por outro lado, muitas marcas chinesas país estão a visar mercados como a Alemanha, a Noruega e a Dinamarca devido ao seu maior poder de compra. Os carros da Xiaomi são caracterizados por preços muito baixos em comparação com os seus concorrentes diretos, mas as tarifas do governo europeu sobre os veículos chineses podem mudar isso no nosso continente.

No geral, o facto de a Xiaomi confirmar a data de chegada dos seus carros com quase dois anos de antecedência mostra o quão confiantes estão. E, certamente, também querem deixar claro aos potenciais compradores que pode valer a pena esperar um pouco antes de trocar de carro, especialmente se quiserem um elétrico.

No entanto, é importante ter em conta que o cenário geopolítico pode mudar significativamente durante este período. Poderemos ver alterações nestas datas, ou alterações nos mercados que atinge, embora isto ainda não tenha sido confirmado.

Será interessante ver como a Xiaomi vai tratar esta área de negócio na Europa. O desafio é grande e com novas relações entre a empresa e os seus potenciais parceiros. Ainda assim, como o passado mostrou, a marca consegue certamente marcar a sua posição e fazer desta uma nova área de negócio de sucesso.