Disney+ volta a aumentar preços! Como fica este serviço em Portugal?

A Disney deu mais uma má notícia aos utilizadores, anunciando um novo aumento no preço da sua subscrição. Acontece apenas um ano após o último aumento, levando muitos a acreditar que este se irá manter ano após ano. Naturalmente, esta mudança está a gerar muitas críticas.

Nos últimos meses, temos visto empresas de streaming de conteúdos a implementar mudanças nos seus serviços. Não tanto no conteúdo em si, mas sim naquilo que cobram e na forma como oferecem as suas plataformas.

Assim, em setembro do ano passado, o Disney+ encerrou as contas partilhadas. Isso obrigou os utilizadores a pagar mais seis euros por acesso extra se quisessem manter pessoas de fora da sua casa nas suas contas. O preço das contas individuais e coletivas também sofreu alterações nos últimos meses.

Embora seja verdade que isto tem ocorrido progressivamente, aumentando o preço do produto em um euro, o aumento do valor que temos para gastar na plataforma tem sido notório. Provavelmente teremos de pagar um pouco mais por esta subscrição nos Estados Unidos, conforme noticiado por vários meios de comunicação dos EUA.

É referido que o plano independente Disney+ aumentará de 9,99 dólares para 11,99 dólares por mês. Já o plano Disney Plus Premium sem anúncios aumentará de 15,99 dólares por mês para 18,99 dólares por mês. Este aumento não afetará apenas os planos de subscrição da plataforma, mas a empresa também considerou aumentar o preço de todas as opções oferecidas.

De qualquer forma, é de salientar que a empresa não confirmou os seus próximos passos nem se espera aumentar os preços dos seus produtos a partir de agora noutros países para além dos Estados Unidos, pelo que, em Portugal, podemos respirar de alívio. Por enquanto, claro.

Isto não invalida que a empresa em breve ajuste a sua oferta novamente e que os preços em Portugal voltem a ser aumentados. A ideia que tem sido vista vai nesse sentido, com vários serviços a fazerem ajustes ou a alterarem os seus planos para que sejam mais ajustados para a empresa.

Ainda assim, esta situação da Disney+ parece acompanhar o que outros serviços têm feito. Colocam o streaming cada vez mais caro e mais longe do que os utilizadores pretendem, quer por preço, quer pelos planos oferecidos.