Os serviços de streaming têm estado a mudar e a focar-se nas contas e na sua eventual partilha. Claro que as questões de segurança têm sido também alvo de preocupações e a prova de que este é essencial surge agora, com dados que reportam que 7 milhões de contas da Netflix, Disney+ e Prime Video foram pirateadas em 2024.

7 milhões de contas foram pirateadas em 2024

Milhões de contas da Netflix, Disney+ e Prime Video foram pirateadas em 2024. De acordo com a informação partilhada, mais de 7 milhões de credenciais ligadas a plataformas de streaming foram comprometidas no ano passado. Na maioria dos casos, os logins e as palavras-passe foram roubados por vírus infostealer.

Foram identificadas mais de 7 milhões de contas comprometidas, ligadas a plataformas de streaming como a Netflix , Disney+ e Amazon Prime Video no ano passado. Estas contas foram pirateadas usando credenciais roubadas. Não foram roubadas diretamente dos serviços de streaming. Os dados de identificação foram roubados no âmbito de campanhas de roubo de informação em larga escala.

Os cibercriminosos podem ter utilizado sites de phishing ou malware. Amplamente utilizados pelos hackers, estes vírus são programados para exfiltrar informação dos dispositivos das suas vítimas. Para espalhar vírus, os hackers colocam o malware num ficheiro que finge ser um filme ou série disponível para download.

Netflix, Disney+ e Prime Video são as principais vítimas

A Netflix continua a ser o serviço de streaming mais popular do mundo, com 302 milhões de subscritores pagantes. No ano passado, 5.632.694 contas comprometidas da Netflix foram detetadas. Em segundo lugar está o Disney+, com 680.850 contas comprometidas no ano passado, seguido pelo Amazon Prime Video, com apenas 1.607 pirateadas.

Para evitar que uma conta Netflix, Disney+ ou Prime Video seja comprometida, é importante escolher uma palavra-passe forte e complexa. Deverá ser composta por uma sequência de pelo menos 12 caracteres, misturando números, letras e símbolos. Uma vez por ano, alterar esta palavra-passe como precaução.

Não deve reciclar as palavras-passe pois esta prática torna a vida muito mais fácil para os cibercriminosos. Acima de tudo, não reciclar a palavra-passe que partilhou com alguém para acesso à conta. É imprescindível escolher uma palavra-passe para cada conta. Alé disso, proteger a conta de streaming já não se trata apenas de palavras-passe. É também importante evitar downloads duvidosos e ter cuidado com os links em que clica.