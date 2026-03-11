AIE vai libertar 400 milhões de barris de petróleo. Portugal vai contribuir!

Os 32 países membros da Agência Internacional de Energia (em inglês, AIE) decidiram "por unanimidade", esta quarta-feira, libertar nos mercados 400 milhões de barris de petróleo das reservas estratégicas.

Numa declaração, o diretor-executivo da agência internacional, Fatih Birol, anunciou que "os países da AIE vão disponibilizar 400 milhões de barris de petróleo (...) ao mercado para compensar a perda de abastecimento devido ao encerramento efetivo do estreito".

Esta é a sexta vez que a AIE coordena o uso de reservas estratégicas de petróleo, numa decisão que surge, desta vez, como resposta ao fecho do estreito de Ormuz.

O Irão encerrou-o e lançou ataques de retaliação contra Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã, Iraque, Chipre e Turquia.

Esta libertação de reservas representa um mecanismo solidário em que cada país vai alocando parte das reservas de que dispõe para apoiar outros estados membros da AIE, de forma flexível e à medida das necessidades dos diferentes países.

Neste momento, o caso mais preocupante é o do Japão, uma vez que o último navio com petróleo da região do Golfo chegará, hoje, ao país.

A primeira-ministra do Japão confirmou, esta manhã, que o país prepara-se para tomar a dianteira na libertação de petróleo das suas reservas estratégicas, anunciando que vai começar a introduzir crude no mercado já na próxima semana.

Com a libertação dos 400 milhões de barris de petróleo, mais do que o dobro da intervenção recorde anterior da AIE no início da guerra na Ucrânia, quando libertou 182 milhões de barris de petróleo bruto, pretende-se compensar o abastecimento perdido devido ao encerramento efetivo do estreito de Ormuz.

Portugal vai contribuir com barris de petróleo das suas reservas

Na sequência da decisão da AIE, Portugal vai libertar dois milhões de barris das suas reservas estratégicas, o que representa 10% do armazenado.

Conforme revelado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, à saída das jornadas parlamentares do PSD, o país vai libertar, nas próximas duas semanas, um número que equivale a cerca de 275 mil toneladas de produtos petrolíferos e derivados.