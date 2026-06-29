Memória está tão cara que a Apple quer recorrer a um fornecedor “proibido”

A escalada nos preços da memória RAM e NAND, alimentada pela corrida à Inteligência Artificial (IA), está a obrigar a Apple a considerar uma opção que sempre evitou.

O pedido feito à Casa Branca

Segundo avançado pela imprensa internacional, a Apple contactou o Departamento de Comércio dos Estados Unidos a pedir autorização para comprar chips de memória à chinesa ChangXin Memory Technologies (CXMT).

O problema é que esta empresa consta da lista de "empresas militares chinesas" do Pentágono, a chamada lista 1260H, devido a suspeitas de ligações ao Exército de Libertação Popular.

A CXMT não está, por agora, na "Entity List" do Departamento de Comércio, uma presença que implicaria um bloqueio quase total das relações com a empresa.

Ainda assim, a sua presença na lista do Pentágono já é suficiente para gerar problemas. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos está impedido de adquirir produtos de empresas que utilizem componentes de fornecedores nesta situação.

Para a Apple, garantir uma autorização formal serviria para proteger os contratos que mantém com o Governo norte-americano.

Por que motivo a memória está tão cara?

A construção massiva de centros de dados para a IA disparou a procura por memória, tanto a High-Bandwidth Memory (HBM), usada nos aceleradores de IA, como a memória NAND usada no armazenamento.

Com os centros de dados a comprar tudo o que conseguem, sobra cada vez menos para as fabricantes de smartphones e computadores. Aliás, a Apple deixou de ser o maior cliente da TSMC, com esse lugar a passar para a NVIDIA.

Como seria de esperar, o custo extra é transferido para o consumidor.

Esta pressão já deixou de ser teórica. Afinal, a Apple aumentou, recentemente, os preços de iPads e MacBooks, justificando a decisão com a subida acentuada nos custos de memória e armazenamento provocada pela explosão da IA. Ao que tudo indica, os próximos iPhones não ficarão imunes a este aumento.

Reações em Washington

Entretanto, o pedido da Apple não está a ser bem recebido por todos. O presidente republicano do comité da Câmara dos Representantes dedicado à China, John Moolenaar, classificou como um "erro grave" qualquer acordo entre a Apple e uma empresa chinesa com ligações militares.

Na sua perspetiva, isso ajudará a China a dominar cadeias de fornecimento críticas.

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