iOS 27 vai tornar a partilha de localização muito mais inteligente para quem usa Apple Watch

A Apple prepara uma pequena, mas importante melhoria para a aplicação Encontrar (Find My) no iOS 27. A novidade resolve uma limitação antiga: a localização partilhada deixa de depender exclusivamente de um único dispositivo, permitindo que o Apple Watch assuma automaticamente esse papel quando o iPhone não está por perto.

Esta alteração será especialmente útil para quem sai de casa apenas com o relógio no pulso para caminhar, correr ou praticar exercício físico.

O problema atual

Até ao iOS 26, a funcionalidade de partilha de localização estava associada apenas a um dispositivo escolhido pelo utilizador, normalmente o iPhone. Isso significava que, se a pessoa deixasse o iPhone em casa e levasse apenas um Apple Watch com ligação à rede móvel, a localização partilhada continuava a mostrar a posição do iPhone e não a do utilizador.

Na prática, amigos e familiares viam uma localização incorreta, mesmo que o Apple Watch soubesse exatamente onde o utilizador se encontrava.

O que muda no iOS 27

Com o iOS 27, a Apple torna este processo muito mais inteligente. Em vez de existir apenas um dispositivo responsável pela localização, o sistema passa a escolher automaticamente aquele que representa melhor a posição real do utilizador.

Se o iPhone estiver em casa e o Apple Watch estiver no pulso, será o relógio a fornecer a localização aos contactos autorizados. Assim que o iPhone voltar a acompanhar o utilizador, o sistema poderá voltar a utilizá-lo como referência, sem qualquer intervenção manual.

iOS 27 traz funcionalidade ideal para quem pratica desporto

Esta melhoria faz todo o sentido para o crescente número de utilizadores que utilizam o Apple Watch de forma independente.

Quem sai para uma corrida, caminhada ou passeio de bicicleta apenas com o relógio deixa de ter de escolher entre transportar o iPhone ou perder a precisão da localização partilhada.

A funcionalidade também beneficia situações em que familiares acompanham o percurso de crianças, idosos ou atletas em tempo real.

Outras novidades do Encontrar

A Apple também introduz novas opções de privacidade e controlo na aplicação Encontrar.

Entre elas estão:

Definir uma duração personalizada para a partilha da localização, durante minutos, horas ou dias;

Escolher uma data e hora específicas para terminar automaticamente a partilha;

Pausar temporariamente a localização para determinados contactos até ao final do dia.

Estas opções oferecem maior flexibilidade e evitam que o utilizador tenha de se lembrar de desativar manualmente a partilha quando esta deixa de ser necessária.

Um pequeno detalhe que melhora a experiência

Não se trata de uma funcionalidade revolucionária, mas é um exemplo de como a Apple continua a eliminar pequenas frustrações do dia a dia.

Para quem utiliza o Apple Watch como dispositivo principal durante algumas horas do dia, esta alteração garante que a localização partilhada corresponde finalmente à realidade, sem qualquer configuração adicional. É uma melhoria discreta, mas que torna o ecossistema Apple mais consistente e inteligente.