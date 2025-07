Primeiro serviço de aluguer de carros autónomos do mundo lançado na China

Não fossem os robotáxis suficientes para nos mostrar que o presente já é o futuro que a ficção científica imaginava, a China lançou o primeiro serviço de aluguer de carros autónomos. Este permite que indivíduos com idade superior a 18 anos (inclusive) acedam a uma experiência de aluguer de curta duração "totalmente autónoma e self-service".

A empresa de aluguer de carros, CAR Inc., juntou-se à plataforma de serviços de transporte autónomo da Baidu, Apollo, para a criação do primeiro serviço de aluguer de carros autónomos do mundo disponível para o público.

O serviço de aluguer de carros autónomos da CAR, lançado no dia 8 de julho, baseia-se na plataforma de condução autónoma de nível L4 da Baidu Apollo, que se integra profundamente na frota da empresa.

Para Yu Hongfei, presidente da CAR, em tradução livre, "quando os carros evoluem de ferramentas mecânicas para parceiros inteligentes, a própria viagem transforma-se num novo meio de comunicação entre as pessoas e o mundo".

O significado fundamental dessa transformação não é que os carros podem "conduzir sozinhos", mas que permitem que os humanos explorem as possibilidades da vida com mais liberdade. Quando os carros não precisarem de ser constantemente controlados por pessoas, poderemos finalmente ter mais liberdade e redefinir o valor do tempo "na estrada".

Segundo o executivo, citado num comunicado oficial, a mobilidade autónoma reformulará o conceito que os seres humanos construíram de "viagem".

Aluguer de carros autónomos de quatro horas a sete dias

Ao fazer uma reserva, por via da app China Auto Rental, os utilizadores especificam a hora e o local de recolha desejados, e o sistema combina-os automaticamente com o veículo disponível que estiver mais próximo.

Para a recolha, o veículo estaciona no local designado e os utilizadores verificam a sua identidade para o desbloquear.

Durante o período de aluguer, os utilizadores podem definir de forma flexível o seu itinerário dentro da área operacional.

No final da viagem, o veículo dirige-se automaticamente para o ponto de devolução especificado pelo utilizador, sem necessidade de qualquer ação adicional.

O serviço destina-se a indivíduos com 18 anos ou mais, proporcionando uma experiência de aluguer de curta duração "totalmente autónoma + totalmente self-service".

De acordo com o Gestor de Produtos de Condução Inteligente da CAR, a frota inicial do serviço é composta por veículos personalizados Apollo Go (robotáxis), projetados para acomodar até três passageiros.

Os preços vão ao encontro dos produtos de aluguer de curta duração existentes da CAR, oferecendo opções de reserva flexíveis de quatro horas a sete dias.

Qual a diferença entre este e os serviços de robotáxi, como o da Waymo?

Apesar de partilharem o objetivo de mobilidade autónoma, o serviço de aluguer de carros autónomos da CAR, na China, difere em alguns aspetos do serviço oferecido pela Waymo, por exemplo, nos Estados Unidos.

A maior diferença entre ambos reside no tipo de serviço oferecido:

A CAR procura oferecer um serviço de aluguer de carros autónomos por horas ou dias. O cliente reserva o carro para um serviço de aluguer que pode durar o tempo que o utilizador definir.

por horas ou dias. O cliente reserva o carro para um serviço de aluguer que pode durar o tempo que o utilizador definir. Por sua vez, a Waymo oferece um serviço de robotáxi, semelhante a um Uber sem motorista, conforme já vimos. O passageiro é transportado de A a B, mas não fica com o carro por longos períodos.

