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Na estrada, é proibido circular à direita mais rápido do que os carros na via à esquerda?

· Motores/Energia 25 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. PGomes says:
    2 de Junho de 2026 às 08:47

    Convinha também passar multas a quem circula na faixa do meio, quando a faixa da direita está livre.
    Tantas vezes que estou a conduzir na faixa da direita, encontro um palerminha a circular na faixa do meio sem motivo nenhum, ao longo de kilometros e kilometros e depois sou obrigado a mudar 2 faixas, apenas para poder ultrapassar.

    Responder
  2. hey says:
    2 de Junho de 2026 às 09:01

    Adoraria que também multassem as pessoas que andam o tempo todo na faixa do meio a 100km/h…mas isso ninguém faz nada…portanto, não posso ultrapassar pela direita porque dá coima…mas tb não fazem nada ao individuo da faixa do meio porque não tem como comprovar que andaram mais de 4km…é isto…

    Responder
    • Yuri Bezmenov - primeira fase says:
      2 de Junho de 2026 às 09:25

      É claro que podes ultrapassar pela direita. Estou farto de o fazer e quando o faço insulto o cromo que vai a pastelar na faixa da esquerda.

      Responder
  3. Yuri Bezmenov - primeira fase says:
    2 de Junho de 2026 às 09:09

    Eu ultrapasso pela direita e no momento apito e faço gestos para o cromo que vai a pastelar na faixa do meio.
    Se já for com umas cervejas sagres na barriga abro o vidro e chamo-lhe nomes.

    Responder
  4. Shout says:
    2 de Junho de 2026 às 09:23

    Então e se for uma estrada com duas faixas no mesmo sentido, por ex numa auto estrada, e o condutor resolver ir na faixa da esquerda?….

    Responder
  5. OM says:
    2 de Junho de 2026 às 09:23

    De acordo com o Código da Estrada português (Artigo 36.º), uma ultrapassagem é a manobra de passar à frente de outro veículo que circula no mesmo sentido, na mesma faixa de rodagem, e que exige sair da sua via de trânsito e regressar a ela depois de concluir a passagem.

    Responder
    • Realista says:
      2 de Junho de 2026 às 10:44

      O código da estrada não esclarece o que é uma “ultrapassagem”, daí as dúvidas. A sua interpretação está enquadrada no código da estrada do Brasil, não o de Portugal, infelizmente.
      O artigo 36º, português, refere apenas:

      1 – A ultrapassagem deve efetuar-se pela esquerda.
      2 – Quem infringir o disposto no número anterior é sancionado com coima de (euro) 250 a (euro) 1250.

      Responder
  6. umbilino says:
    2 de Junho de 2026 às 09:35

    É curiosa a abordagem sempre a quem ultrapassa pela direita e não em primeiro lugar a quem circula nas vias da esquerda sem necessidade e permitindo/provocando essa ultrapassagem ilegal.

    É como multar quem buzina a um carro mal estacionado a meio da estrada, mas deixar em paz o carro mal estacionado. Trata-se o sintoma e ignora-se a doença.

    Responder
    • Fumigah says:
      2 de Junho de 2026 às 10:02

      A diferença é que uma é contraordenação grave, e a outra é uma contraordenação leve. O que significa que de longe a manobra mais perigosa das duas é a ultrapassagem pela direita. No fundo, o que estás a dizer, é que por alguém estar em contraordenação leve, te dá automaticamente o direito a estar em contraordenação grave por reação. Enerva-me profundamente quem circula na via central quando poderia muito bem ir na via á direita, contudo, não faz sentido nenhum estar-me a por a jeito de uma contraordenação grave, pois esta pode ter consequências graves. Não são poucos os acidentes graves que acontecem dessa forma. Valerá a pena?

      Responder
  7. TugAzeiteiro says:
    2 de Junho de 2026 às 09:47

    Calma que os radares resolvem esta praga dos borregos a circularem na via do meio a 90kmh e a porem em risco os restantes condutores…. ahh espera se calhar não, só com patrulhamento ativo!!

    Responder
  8. Pedro Pinheiro says:
    2 de Junho de 2026 às 10:16

    Se estiver aí algum agente da autoridade, estou disponível para ir na via da esquerda a 91 km/h, enquanto vais filmando todos os que passam pela minha direita. Ao final de 1 horita disto vamos para a esquadra enviar as cartas com as coimas e dividimos a massa.

    Responder
    • acelera120 says:
      2 de Junho de 2026 às 10:41

      com a “massa” que vai ganhar, não sei se chega para comprar uma auto-estrada só para si, mas serai simpatico, deixar assim a via livre ( a da esquerda, e as outras todas, já agora, para quem tem que circular) dentro (ou até fora) dos limites legais.

      Responder
    • Max says:
      2 de Junho de 2026 às 10:53

      Se fosse eu o agente da autoridade – ias para a choça.

      Responder
  9. Anónimo says:
    2 de Junho de 2026 às 10:28

    Resumo: jornalismo descuidado dá voz a pergunta imprecisa, ANSR não esclarece e pplware vai atrás.

    Não estou seguro se o código da estrada define ultrapassagem como implicando ou não mudança de via (se implicar, pior ainda para a ANSR, polígrafo e para quem acha que a pergunta está bem feita). No entanto, a pergunta está mal feita por outro motivo, conforme descrito no cenário seguinte:

    O condutor do veículo A circula na via do meio na autoestrada a 70km/h com via à direita livre e condutor no veículo B na via da direita ligeiramente atrás do veículo A e a 70km/h; se o condutor no veículo A abrandar o suficiente, então ou o condutor do veículo B abranda proporcionalmente, ou não abranda porporcionalmente. Se abrandar proporcionalmente, então não há a suposta ultrapassagem pela direita e, aparentemente, apenas o condutor do veículo A cometeu uma infração (não circular na via mais à direita). Se não abrandar proporcionalmente, então há a suposta ultrapassagem pela direita e, aparentemente, ambos cometem uma infracção.

    Parece óbvio que numa situação destas é ridículo obrigar o condutor do veículo B a abrandar para evitar a ultrapassagem pela direita. Aliás, a própria expressão “circular mais rápido do que outro carro” é imprecisa, pois, como apresentado no cenário acima, podemos circular mais rápido do que outro carro devido a este último abrandar e nem sempre é possível controlar a nossa velocidade relativamente aos outros veículos.

    No fundo, o que devia ter sido perguntado ao polígrafo (https ://poligrafo.sapo.pt/fact-check/codigo-da-estrada-e-proibido-circular-a-direita-mais-rapido-do-que-os-carros-na-via-a-esquerda/) era se se pode passar por um veículo que circula numa via à esquerda quando esperamos que este mantenha a velocidade. Ou seja, a pergunta que foi de facto colocada abrange os casos em que os condutores querem passar à frente de outros pela direita e os casos em que os condutores que não circulam à direita simplesmente abrandam ao ponto de ficarem para trás. Uma coisa é podermos fazer a ultrapassagem pela esquerda, mudando duas vias, quando o veículo que circula no meio ainda está a uma certa distância. Outra coisa é irmos quase junto de um veículo que vai a cometer uma infracção ao circular à esquerda e termos de regular a velocidade por ele.

    Responder
  10. xami says:
    2 de Junho de 2026 às 10:52

    se é a via que mais de adapta ao meu destino nao exite infracçao

    Responder

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