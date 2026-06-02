Na estrada, é proibido circular à direita mais rápido do que os carros na via à esquerda?

Embora seja uma situação frequente nas autoestradas portuguesas, será que é permitido circular na via da direita a uma velocidade superior à dos veículos que seguem à esquerda?

Numa situação comum em autoestradas e vias rápidas, muitos condutores questionam se podem continuar a circular na via mais à direita quando esta está livre, mesmo que isso signifique passar por veículos que seguem mais lentamente nas vias à esquerda.

A questão foi analisada pelo Polígrafo, que procurou esclarecer se esta prática é legal e quais as consequências para quem a adota.

O que diz o Código da Estrada?

Segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a regra geral define que a ultrapassagem deve ser efetuada pela esquerda, conforme estabelecido pelo Código da Estrada.

Assim, quando um veículo circula na faixa da direita a uma velocidade superior à dos veículos que seguem nas vias à esquerda, essa manobra pode ser considerada uma ultrapassagem pela direita.

Nestas circunstâncias, a infração pode ser punida com uma coima entre 250 e 1250 euros.

A autoridade recorda ainda que, em autoestradas e vias reservadas a automóveis, o procedimento correto passa por mudar para a via da esquerda, realizar a ultrapassagem em segurança e regressar posteriormente à via da direita, desde que existam condições para o fazer sem perigo.

As exceções à regra

Apesar da proibição geral, o Código da Estrada prevê algumas exceções. Uma delas aplica-se à circulação dentro das localidades, onde os condutores podem utilizar a via mais conveniente em função do destino.

Também nas rotundas existem regras específicas que podem levar um veículo a seguir pela direita relativamente a outros utilizadores da via.

Outra exceção ocorre em situações de trânsito intenso, quando os veículos ocupam toda a largura disponível da faixa de rodagem e a velocidade de cada condutor depende diretamente da marcha dos veículos que seguem à sua frente. Nestes casos, não se considera existir uma ultrapassagem em sentido legal.