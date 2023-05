Até onde iria para casar? Há uma empresa a trabalhar para que se dê o nó no espaço

Há quem sonhe a vida toda com o dia do seu casamento. Quão especial seria, se acontecesse fora da Terra, algures pelo espaço? Esta empresa percebeu que as pessoas teriam interesse e está a trabalhar para concretizar o sonho.

Em 2003, Ekaterina Dmitriev casou ao lado de uma figura de cartão do noivo Yuri Malenchenko. Na altura, por estar a bordo da Estação Espacial Internacional, a sua presença foi remota e a ligação foi assegurada por satélite. Aconteceu há 20 anos, no dia 10 de agosto, e, embora apenas o noivo estivesse no espaço, foi considerado o primeiro casamento cósmico.

Agora, em 2023, há mesmo quem idealize casar acima das nuvens, marcando ainda mais um dos dias mais felizes da sua vida (segundo dizem). Por sabê-lo, a Space Perspective planeia disponibilizar um serviço de casamentos no espaço.

Já tivemos pessoas a querer ser o primeiro casal casado no espaço, por isso, vamos ver quem é o primeiro.

Disse Jane Poynter, cofundadora e co-CEO da startup, em entrevista à The Cool Down, revelando que a empresa detetou que, efetivamente, há interesse neste tipo de casamento e, por isso, levará "as viagens espaciais a um novo nível".

Apesar de não terem sido partilhados muitos pormenores, sabe-se que a Space Perspective planeia mudar a forma com as viagens espaciais são feitas a bordo da sua Spaceship Neptune, uma cápsula concebida para ascender com a ajuda de um balão de hidrogénio, o SpaceBalloon.

Segundo assegurou, a abordagem da Space Perspective é diferente daquelas adotadas por empresas como a Blue Origin, a Virgin Galactic ou a Axiom Space. Em vez de descolar, a cápsula voa a cerca de 19 km/h, oferecendo uma experiência acessível a qualquer pessoa que possa voar com uma companhia aérea espacial.

A Spaceship Netpune sobe ao espaço com o nosso balão, alimentado por hidrogénio renovável, sem foguetões ou pegada de carbono associada.

A cápsula é composta por nove assentos reclináveis, destinados a oito passageiros e um piloto, janelas panorâmicas de 360º, ligação Wi-Fi e um bar para servir bebidas. Na descrição apresentada pela Space Perspective, o mobiliário "pode ser reconfigurado para se adaptar a um evento especial, como um jantar a dois ou um casamento".

Em 2021, quando a Space Perspective abriu as reservas, o preço divulgado apontava 125.000 dólares por seis horas de viagem. Os primeiros voos estão previstos para o final de 2024, e já foram vendidos mais de 1.200 bilhetes.

Casar no espaço ou apenas num voo comum?

Com a divulgação das viagens, levanta-se uma dúvida: serão estas, realmente, viagens espaciais? Afinal, a proposta da empresa aponta para um voo de duas horas, a bordo de uma cápsula, até cerca de 30,5 km.

Essa altitude está longe de atingir a linha Kárman (100 km acima do nível do mar), que serve, normalmente, para definir o limite entre a atmosfera terrestre e o espaço exterior. Além disso, está também longe da altitude de 80 km, a partir dos quais a NASA defende que começa o espaço.

