BeamO da Withings é um dispositivo clínico só visto na ficção cientifica

Nos anos 80 e 90, algumas séries de ficção cientifica levantaram o véu de muita tecnologia que hoje é trivial. No entanto, há áreas, como na medicina, que ainda estamos um passo atrás do que era mostrado nos descobrimentos galácticos. BeamO da Withings aproxima-se do que era apenas "uma coisa dos filmes". Este dispositivo ausculta, tira a temperatura, regista o oxigénio no sangue e dá informações preciosas sobre a nossa saúde. É já uma das maiores atrações da CES 2024.

É verdade que hoje há dispositivos fantásticos no que toca a avaliar os nossos sinais vitais e a nossa saúde em geral. O Apple Watch e vários outros smartwatches são disso um exemplo. Depois há algumas incursões clínicas mais avançadas, como, por exemplo, Butterfly iQ que faz uma espécie de scanner ultrassom assistido por AR para verificar os nossos pulmões, entre outras análises.

No entanto, a prestigiada marca de dispositivos clínicos, a Withings, revelou algo já a roçar o famoso tricorder. Aquele dispositivo usado pelo médico da série Star Trek, lembra-se?

BeamO da Withings é um dispositivo clínico revolucionário

A Withings tem a reputação de fabricar excelentes dispositivos inteligentes que o ajudam a manter um estilo de vida saudável, controlando coisas como o peso, a tensão arterial e muito mais. Agora, na CES 2024, a empresa anunciou um avançado "multiscópio" 4 em 1 que pode medir várias estatísticas vitais de uma só vez.

Denominado Withings BeamO, o novo dispositivo do tamanho da palma da mão combina um eletrocardiograma (ECG), um oxímetro, um estetoscópio e um termómetro, permitindo-lhe acompanhar a saúde do seu coração e dos seus pulmões, para além da sua temperatura.

Antigamente, a temperatura corporal era o único exame de saúde efetuado por rotina em casa. O BeamO revolucionará a medição dos principais sinais vitais efetuada durante as consultas médicas, a partir do conforto da própria casa. Estes dados cruciais proporcionarão uma visão geral da saúde em geral ou sinais de alerta de potenciais áreas de preocupação.

Afirmou o presidente e fundador da Withings, Éric Carreel, num comunicado de imprensa.

O objetivo da Withings com o BeamO é permitir que os utilizadores meçam estes dados dos sinais vitais com maior regularidade, fazendo as leituras em casa, em vez de apenas algumas vezes por ano, quando visitam o seu médico ou outro profissional de saúde.

Tal como o nome indica, o BeamO utiliza sensores de ondas de luz e informações acústicas que lhe permitem detetar padrões de fluxo sanguíneo e temperatura para determinar os níveis de saturação de oxigénio no sangue (SpO2) e leituras do ritmo cardíaco através de um ECG de derivação única semelhante ao que se encontra em smartwatches topo de gama como o Apple Watch.

O dispositivo é simples: os utilizadores apenas precisam de levantar o BeamO para iniciar estas medições, que serão imediatamente apresentadas no seu ecrã LED a cores.

O BeamO também se baseia na tecnologia do sensor Thermo da Withings para medir a temperatura corporal central utilizando um exame infravermelho não invasivo da artéria temporal. O sensor de segunda geração pode efetuar medições sem contacto graças a um novo termófilo monoelemento que utiliza um feixe de infravermelhos mais focado.

A empresa também equipou o BeamO com um estetoscópio digital que pode ser utilizado para captar sons acústicos através do peito ou das costas para medições precisas do coração e dos pulmões.

É fornecido um conjunto de tutoriais intuitivos para ajudar os utilizadores a posicionar corretamente o dispositivo, e uma porta USB-C permite ao utilizador ouvir os resultados ou transmitir áudio para um profissional de telessaúde que pode ajudar a orientar o posicionamento para se concentrar em áreas específicas de interesse.

Como esperado, os dados de saúde do BeamO podem ser sincronizados com a aplicação Withings através de Wi-Fi, que irá introduzir novas capacidades para utilizar o BeamO e acompanhar estas estatísticas de saúde, incluindo os tutoriais mencionados anteriormente e um histórico de leituras de saúde apresentado de uma forma que é facilmente compreensível por aqueles que não são profissionais de saúde.

Preço e disponibilidade

A Withings ainda não anunciou uma data de lançamento, refere apenas que o seu objetivo é lançar o BeamO no verão de 2024. Isto porque a empresa aguarda a certificação CE e a autorização da FDA.

Quanto ao preço, o valor anunciado para a Europa é de 249,95 euros.