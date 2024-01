GPT Store da OpenAI já está disponível! Encontre GPT personalizados

O sítio ideal para encontrar milhares de versões personalizadas do ChatGPT criadas pela comunidade já está disponível. Explore a GPT Store.

Estamos mais do que familiarizados com as lojas de aplicações, como a Play Store e a App Store. Nelas, encontramos apps desenvolvidas pelas próprias empresas responsáveis por elas, mas também criadas por programadores independentes, dedicadas aos mais variados fins.

Ora, depois de um ano de (significativo) sucesso com o seu ChatGPT, a OpenAI entra em 2024 com a sua nova GPT Store.

GPT Store é um mundo dedicado à IA

Conforme vimos aqui, a empresa especializada em Inteligência Artificial (IA) já havia anunciado que iria permitir que os próprios utilizadores criassem diferentes versões do seu chatbot.

Apesar de o lançamento ter sido adiado devido a alguns atrasos no desenvolvimento, o momento chegou e a GPT Store já está disponível.

A partir de agora, qualquer utilizador pode aceder à GPT Store e consultar os GPT que foram disponibilizados para venda, utilizando-os para o seu dia a dia ou para a sua empresa.

Caso tenha o ChatGPT Plus ou o ChatGPT Enterprise, pode criar, desde novembro de 2023, o seu próprio ChatGPT personalizado em chat.openai.com/create.

A GPT Store está organizada por categorias e está disponível em várias línguas, inclusivamente, portuguesa. O utilizador pode recorrer à barra de pesquisa para procurar aqueles que melhor se adaptarem à sua necessidade específica. Sendo o limite estabelecido pelos utilizadores e pela sua criatividade, espera-se que existam milhares de GPT disponíveis na loja.