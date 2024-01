Este SUV híbrido pode lançar um drone do seu tejadilho

As empresas tentam recriar a sua oferta para o mercado automóvel. Carros com conforto e luxo já não são novidade, elétricos menos ainda, mas é urgente puxar pelos trunfos para conquistar uma nova geração de condutores. Um SUV que traz uma base de lançamento de drones DJI, pode ser o argumento que a BYD entende que capta a atenção, para publicitar o seu novo hibrido.

YangWang U8: um SUV à prova de catástrofes

Sim, não é a primeira vez que vemos uma marca usar a ideia do próprio veículo ser uma rampa de lançamento de drones. A outra marca chinesa, a Geely (dona da Polestar, Volvo, Lotus, etc...) também já apresentou algo nesse sentido.

A BYD tem uma forma excêntrica de apresentar ideias para se diferenciar. Este SUV híbrido da BYD já foi creditado com o dom de poder flutuar na água durante meia hora, agora o fabricante chinês acrescentou uma opção de drone incorporada no seu veículo eletrificado.

A BYD revelou, durante o seu evento Dream Day, a última versão do seu SUV híbrido YangWang U8 que vem com um sistema de drone montado no veículo no seu tejadilho. A empresa asiática fez uma parceria com ninguém menos que a DJI para projetar este SUV equipado com drones.

Um drone incorporado num veículo elétrico pode parecer uma novidade, mas a Polestar superou a BYD quando apresentou o seu conceito O2 que fazia exatamente isso. Desde então, o fabricante sueco de veículos elétricos desenvolveu o seu conceito no Polestar 6, mas parece ter omitido o drone no design final.

Isso deixa o campo aberto para a BYD ser a primeira a produzir em massa um VE que vem com um drone, por mais desnecessário que possa parecer.

Conquistar os céus a partir da estrada

Como se pode ver nos materiais promocionais da BYD, existe uma versão modificada de um drone DJI Mavic e três baterias suplentes guardadas no compartimento do tejadilho.

O mecanismo até carrega uma bateria no drone antes de o libertar na natureza. Também é possível ver tudo isto acontecer, graças a uma câmara integrada no sistema de ancoragem no tejadilho do EV.

Depois de levantar voo com o drone DJI, pode operá-lo com um controlador personalizado que não tem ecrã, como se pode ver em algumas imagens divulgadas. Isso é porque o condutor obtém o equivalente à aplicação Fly da DJI no centro de infoentretenimento do YangWang U8.

Quando o condutor terminar de captar todas aquelas fotos de ação exageradas e b-roll do seu SUV a cortar as curvas campestres, pode ativar o recurso Return to Home da DJI e ele voará automaticamente de volta para o dock no tejadilho do YangWang U8.

Tudo isto no topo de um SUV híbrido que deverá ter uma autonomia de 1000 quilómetros graças a uma bateria de 49 kWh e a um depósito de combustível de 75 litros. Melhor ainda, a fonte de alimentação do carro também pode manter o seu drone e as suas baterias suplentes carregadas.

O drone, que até poderia ter mais serventia para informar as condições do piso, do trânsito ou de algo mais útil, felizmente, não vem de fábrica com o YangWang U8. A BYD não revelou o preço do acabamento que inclui o DJI personalizado, mas sabemos que a edição Premium (sim, aquela que pode entrar temporariamente na água) começará em torno de 150.000 dólares (cerca de 138 mil euros).