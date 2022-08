Chegada do Polestar 6 apontada para 2026

A fabricante de veículos elétricos, Polestar, disse na terça-feira que está a expandir a sua linha para incluir um descapotável com mais de 870 cavalos de potência com estofos de poliéster reciclado. Os clientes podem agora começar a reservar build slots online.

O Polestar 6, baseado no veículo elétrico O₂, entrará em produção em 2026.

Thomas Ingenlath, CEO da Polestar, chamou ao próximo roadster "uma combinação perfeita de desempenho elétrico potente e a emoção do ar fresco com a parte de cima para baixo".

A empresa anunciou algumas características alvo como:

Preço: 200 mil dólares

200 mil dólares Velocidade de 0-100 km/h: 3,2 segundos

3,2 segundos Velocidade máxima: 250 km/h

250 km/h Potência: 650 kW

650 kW Autonomia (WLTP): Mais de 600km

Mais de 600km Linha motriz: Dual motor

Dual motor Arquitetura elétrica: 800 V

Contudo, a empresa já confirma algumas coisas

A gigante de automóveis confirmou que o descapotável utilizará a mesma plataforma de alumínio e a mesma arquitetura de 800 volts que irá sustentar o seu futuro Polestar 5 GT.

A Polestar fará 500 modelos de edição limitada, o 6 LA, com o nome da cidade onde o roadster elétrico fez a sua estreia. Estes modelos virão com um exterior azul celeste e interior em pele.

Vídeo do site oficial.

A Polestar, que fez a sua estreia em Nasdaq, em Junho, delineou planos de crescimento agressivos. A empresa saiu da Volvo e Geely para se fundir com a empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) Gorges Guggenheim, com uma avaliação de 20 mil milhões de dólares.

A automaker angariou 890 milhões de dólares no negócio para ajudar a financiar um plano de crescimento de três anos, que inclui a ampliação das suas operações globais, acrescentando um segundo turno na sua fábrica na China e o início da produção do Polestar 3 em Outubro na fábrica da Volvo, na Carolina do Sul.

Polestar com um futuro promissor

A empresa também planeia introduzir um Polestar 4 crossover de tamanho médio em 2023 e o Polestar 5 GT de quatro portas em 2024.

Em Julho, a empresa disse que está num bom caminho para vender 50.000 automóveis este ano. Atualmente, o Polestar 2 é o único modelo que o fabricante de automóveis vende, após o híbrido 1 plug-in de 600 cavalos, descontinuado.

Os planos ambiciosos da empresa exigem a expansão para 30 países até ao final de 2023 e a venda anual de 290.000 automóveis até 2025 - cerca de 10 vezes as vendas de 2021.

