Apoio à compra de veículos elétricos: candidaturas oficialmente abertas!

O Governo português abriu esta quinta-feira as candidaturas ao incentivo para aquisição de veículos de emissões nulas, com uma dotação global de 10 milhões de euros. Quem comprou elétrico desde janeiro de 2025 já pode candidatar-se.

O Ministério do Ambiente e Energia deu luz verde às candidaturas ao programa de incentivo à mobilidade elétrica, com o objetivo de acelerar a substituição de veículos a combustão por alternativas de emissões nulas em Portugal.

Estamos a reforçar o apoio a quem opta por soluções de mobilidade mais sustentáveis. Este incentivo contribui para reduzir as emissões, diminuir a dependência de combustíveis fósseis e acelerar a transição energética em Portugal.

Afirmou a ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho.

Que veículos são elegíveis?

Uma das novidades desta fase é a retroatividade: estão elegíveis as viaturas adquiridas desde 1 de janeiro de 2025.

Isto significa que quem comprou um veículo elétrico no início do ano e ficou de fora de fases anteriores do programa pode agora apresentar candidatura, desde que cumpra os critérios definidos no regulamento.

Além dos habituais ligeiros de passageiros, o programa abrange, também:

Bicicletas de carga e bicicletas elétricas;

Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos;

Outros dispositivos de mobilidade pessoal elétricos;

Bicicletas convencionais;

Carregadores para veículos.

Como e quando se candidatar?

As candidaturas devem ser submetidas através da plataforma do Fundo Ambiental e serão analisadas por ordem de chegada, até esgotar a dotação disponível.

O prazo termina a 27 de julho, às 17h59, mas pode encerrar antes caso os incentivos se esgotem.