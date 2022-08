As situações insólitas passadas no mundo tecnológico são sempre muito interessantes e engraçadas. E muitas delas envolvem o setor dos videojogos, sendo realizadas na maior parte das vezes por jogadores mais habilidosos e engenhocas.

Desta forma, as últimas informações indicam que um utilizador do grupo de hackers da Def Con realizou um interessante feito ao permitir que se possa jogar o popular jogo DOOM através... de um trator! Vamos então conhecer melhor este projeto.

Jogar DOOM num trator? Já é possível!

Para além de ser um jogo popular, DOOM é também conhecido por já ter sido possível jogá-lo em vários locais estranhos, como por exemplo no Twitter, num frigorífico da Samsung e, mais recentemente, numa peça LEGO. Mas, já imaginou, poder jogar este jogo com quase 30 anos num trator? Pois essa possibilidade foi agora tornada realidade!

O autor da peripécia é um hacker que pertence e participou na conferência de hacking Def Con realizada em Las Vegas. E através do ecrã de um trator John Deere equipado com o sistema operativo Linux, o hacker conseguiu jogar este clássico dos videojogos lançado em 1993. Portanto, ao usar o DOOM neste veículo, é possível usufruir de toda a experiência que este jogo proporciona, ao mesmo tempo que faz a lavoura.

O feito foi gravado e partilhado em vídeo na conta do Twitter Sick Codes. E através do vídeo podemos ver que também no jogo aparece um trator.

O projeto foi possível através da colaboração de um investigador de segurança do Sick Codes e um modder de DOOM Skelegant. Para o conseguirem, teve que ser feito um jailbreak ao SO Linux que se encontra no trator John Deere 4240. Mas também foram necessários vários meses de trabalho para que a ideia se tornesse realidade.

E todo o procedimento foi possível mesmo que a empresa John Deere tenha um forte sistema de segurança no sentido de bloquear o acesso ao sistema dos seus tratores. Mas com o novo jailbreak, os hackers conseguiram obter 1,5 GB de registos e levar a cabo o seu projeto de colocar DOOM num trator.