Também já é possível jogar Doom… numa peça de LEGO

Os criadores mais fanáticos e dedicados em inventar e reinventar a tecnologia como a conhecemos, são por norma destacados através de notícias que divulgam as suas próprias criações. E hoje trazemos mais um caso desses.

As informações dão conta que recentemente um utilizador conseguiu fazer com que o popular jogo Doom fosse executado, imaginem, em nada menos do que uma peça de LEGO. Já não é a primeira vez que o jogo da id Software é colocado para funcionar em produtos que estão muito longe do segmento gaming.

Doom é um dos jogos mais clássicos do género FPS, tendo sido lançado no ano de 1993. Assim, é conhecido sobretudo pelos jogadores que cresceram quando o segmento dos computadores e videojogos estava a começar também a evoluir.

O jogo desenvolvido pela id Software é por vezes notícia devido ao facto dos utilizadores mais engenhocas conseguirem executá-lo em plataformas fora do contexto gaming, como o Twitter ou um frigorífico da Samsung através da xCloud. E há agora mais um local inusitado onde se pode jogar Doom.

Jogo Doom foi executado numa peça de LEGO

O utilizador James Brown criou um mini controlador para conseguir transformar uma peça de LEGO num pequeno ecrã. Com esta criação, as imagens são geradas a partir de pequenos OLEDs controláveis.

Na sua conta oficial da rede social Twitter, Brown partilhou um vídeo onde mostra o jogo Doom em ação na peça de LEGO.

Em termos práticos, o jogo não é executado mesmo na peça, sendo que esta serve como uma espécie de pequeno ecrã externo. Mas Brown não quer ficar-se por aqui e parece estar focado em explorar ainda mais as várias possibilidades que este formato pode permitir.

Os OLEDS já haviam sido usados anteriormente por Brown para imitar as peças do terminal LEGO que se inclinam e têm desenhos pintados, como pode ver na imagem seguinte, e neste pequeno vídeo publicado no seu Twitter.

Também na sua conta da rede social, onde podemos ver várias outras criações, Brown já mostrou a possibilidade da parte superior deste sistema da peça LEGO ser sensível ao toque, como pode ver aqui.