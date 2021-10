Incrível… agora também já pode jogar Doom através do Twitter!

Doom é um dos jogos antigos mais populares entre os jogadores saudosistas. Com o seu design e história inconfundíveis, este título de horror do género first-person shooter criado pela id Software em 1993 ainda faz as delicias de muitos jogadores.

Já foram reveladas algumas histórias de equipamentos 'estranhos' onde o jogo foi executado, como por exemplo um teste de gravidez e, mais recentemente, o Doom Ethernal executado num frigorífico da Samsung. Mas agora a grande surpresa é que pode jogar este jogo também na rede social Twitter. Saiba como!

Já pode jogar Doom na rede social Twitter

Sim, leu bem. Já pode jogar o popular e clássico jogo Doom no Twitter. Algo que era impensável há alguns anos, está agora à distância de um clique. Bem, um só não, mas sim vários, e já vamos a seguir explicar porquê.

A ideia e o projeto é da responsabilidade do programador Georgi Gerganov (@ggerganov). Ele criou um bot no Twitter que permite aos utilizadores jogarem Doom enquanto navegam na rede social. O funcionamento é, claro está, diferente da forma como se joga o título tradicionalmente.

Para jogar Doom no Twitter, o utilizador necessita apenas de aceder à conta do bot - @TweetToDoom - e responder a um dos seus tweets. Nessa resposta, devem deixar escrito os comandos pretendidos que constam da lista de comandos disponibilizada pela conta, e que seguem no tweet abaixo.

De seguida, através dos comandos que forem deixados na resposta, o bot vai criar uma cena de jogo onde executará as ações deixadas nesses mesmos comandos. Essa cena de jogo será convertida num vídeo que depois é publicado como resposta à resposta inicial do jogador.

Vamos mostrar um exemplo:

Há, no entanto, algumas regras que os jogadores devem respeitar. Por exemplo, devem utilizar o comando "/play" para iniciar o jogo e, no máximo devem usar 18 frames por tweet sendo que 350 é o número máximo.

Esta conta está ativa desde o dia 2 de outubro, mas já conta com quase 8.500 seguidores. Para além disso, alguns jogadores já bateram recordes e conseguiram várias conquistas.

Alguém se aventura a jogar Doom no twitter?