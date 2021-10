Facebook poderá estar a planear uma mudança do nome da empresa

A empresa Facebook está empenhada em criar um verdadeiro mundo online. O metaverso será responsável pela criação de cerca de 10 mil empregos na União Europeia, como centro de desenvolvimento deste projeto.

Esta nova fase da empresa poderá exigir mudanças mais profundas e o já icónico nome Facebook poderá mudar num futuro muito próximo.

Empresa Facebook estará a preparar uma mudança de nome

No dia 28 de outubro, o Facebook tem marcada a sua conferência anual Connect onde Zuckerberg irá aproveitar para falar dos mais ambiciosos planos da empresa. A alteração do nome da empresa para ficar mais afastada daquilo que é a rede social poderá ser um dos passos a dar.

Segundo "fontes próximas", citadas pelo The Verge, este anúncio poderá ser feito mesmo antes do evento, mas a empresa ainda não comentou a informação.

Recorde-se que a empresa de Zuckerberg tem planos ambiciosos para criar um mundo online onde os utilizadores vão poder comunicar, jogar e trabalhar em ambiente virtual e de realidade aumentada. No centro do metaverso "está a ideia de que, ao criar um maior senso de presença virtual, a interação online pode tornar-se muito mais próxima da experiência de interação pessoal".

Este projeto terá a Europa como centro de desenvolvimento que, segundo o Facebook, traz uma série de vantagens que a tornam num ótimo lugar para as empresas de tecnologia investirem – um grande mercado de consumo, universidades de topo e, principalmente, talentos de alta qualidade.

Assim, a empresa tenciona, nos próximos 5 anos criar cerca de 10 mil novos empregos para trabalhar neste projeto.

Até lá, o nome Facebook deverá ficar apenas associado à rede social, ganhando a empresa um nome que albergue não só o Facebook, mas também todas as outras redes e projetos em desenvolvimento. No entanto, esta alteração poderá ser também uma estratégia para afastar o nome da empresa de todos os escândalos em que tem estado envolvida.

Para já não existe também qualquer rumor em torno do novo nome, sendo este um "segredo" bem guardado dentro do seio da empresa. Aparentemente, mesmo as pessoas com os mais altos cargos desconhecem qual será o novo nome.

