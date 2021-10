Com o lançamento do novo Pixel 6, a Google acabou por revelar uma outra novidade importante para os seus planos. Falamos do Google Tensor, o SoC que equipa este novo smartphone de topo da gigante das pesquisas.

Apesar de ser focado no desempenho, como qualquer outro, a Google tem outros planos para o seu SoC. Quer torná-lo mais inteligente e fazer dele a proposta que quer revolucionar os smartphones Android.

Há já algum tempo que se sabia que a gigante das pesquisas tinha o seu SoC a ser desenvolvido. O Google Tensor é agora uma realidade e será responsável por garantir todo o processamento deste novo smartphone.

O seu grande foco é mesmo o machine learning e o que esta novidade poderá dar aos smartphones. As provas foram dadas durante a apresentação, com exemplos como a tradução imediata de escrita e até de voz dos utilizadores.

Fica claro que a Google quer tirar do Tensor o máximo, mas agora com outro foco em mente. Quer que o seu SoC seja mais inteligente e mais capaz nos cenários de aprendizagem e a própria inteligência artificial, melhorando assim o que é oferecido aos utilizadores.

Com o controlo total no seu desenho, o Google Tensor integra 8 núcleos, com 2 de rendimento elevado, dois de rendimento padrão e 4 de alta eficiência. A GPU conta com 20 núcleos, sendo 370% mais eficiente face ao Pixel anterior.

Toda esta capacidade vai também ser aplicada na parte da fotografia, não apenas na captura de imagens. O próprio processamento e a correção de problemas será simples, graças a todo este poder de processamento.

A Google é clara nos seus objetivos, não tendo criado o Tensor para obter resultados de pico e que ficam bem nos testes de benchmark. Quer garantir uma experiência uniforme, que garantirá o melhor desempenho a qualquer momento.

Há ainda muito para descobrir sobre o Tensor e o que a Google criou. Este é um SoC que prepara o futuro e não ser irá bater com a concorrência no desempenho puro. Tem muitos argumentos em outras áreas e que vão certamente fazer a diferença no dia a dia.