Sabia que a China testou míssil hipersónico em órbita?

A China testou um míssil hipersónico com capacidade nuclear no passado mês de agosto. Apesar de não se ter sabido nada na altura, foram várias as fontes com conhecimento da realização deste teste.

O míssil hipersónico circulou a terra em órbita baixa antes de descer em direção a um alvo, que falhou por apenas 40 km.

A revelação foi feita pelo "Financial Times" que referiu que a China testou míssil hipersónico em órbita. Várias fontes confirmaram ao jornal que fontes que o míssil hipersónico foi lançado por um foguete "Long Marche". Tudo foi mantido em total segredo.

De acordo com o artigo do Financial Times, o progresso da China em armas hipersónicas tem vindo a surpreender os serviços secretos dos EUA.

John Kirby, porta-voz do Pentágono, mostrou-se preocupado referindo que...

Exprimimos claramente as nossas preocupações sobre o desenvolvimento militar que a China continua a prosseguir, que aumenta as tensões na região e arredores. Esta é uma das razões pelas quais consideramos a China como o nosso desafio número um

De referir também que os Estados Unidos, a Rússia e pelo menos cinco outros países estão a trabalhar em tecnologia hipersónica, revela.

O que é um míssil hipersónico?

Os mísseis hipersónicos são muito mais rápidos e ágeis do que os convencionais o que os torna muito mais difíceis de interceptar por sistemas de defesa antimísseis. São capazes de atingir uma velocidade de pelo menos cinco vezes superior à velocidade do som (Mach 5), ou seja, mais de 6.100 km/h.

O tempo de voo é reduzido, pelo que diminui a probabilidade de serem intercetados. Alguns modelos podem carregar ogivas convencionais ou nucleares.