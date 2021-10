Depois de ter sido aberto no AOSP, o Android 12 chegou agora finalmente aos smartphones Pixel, com o novo modelo a ser o seu porta-estandarte. Esta nova versão tem muitas novidades e que podem agora ser descobertas.

Desenvolvido ao abrigo de um programa de testes, muitos preparavam-se agora para abandonar as versões de avaliação. A questão é que a Google vai continuar este programa do Android 12. Não se sabe o que está para chegar, mas a expetativa é grande.

Demorou apenas 2 semanas para que o novo Android 12 chegasse aos smartphones da Google. Os conhecidos Pixel têm agora a nova versão pronta para instalar, muito graças ao esforço de todos os que participaram no programa Beta deste sistema.

Como é normal nestas versões, os utilizadores vão poder desativar a sua participação na versão beta. A pausa seria feita até ao próximo ano, quando a nova versão ficasse acessível, levando os utilizadores a terem de voltar a registar-se.

A grande novidade agora vem da própria Google, que vai manter este programa ativo por muito mais tempo. Do que revelou, quem optar por manter-se associado ao Android Beta, receberá uma nova versão em dezembro deste ano.

A Google promete também que algumas correções vão ser avaliadas, mas no espírito de avaliação que este programa Beta tem desde o seu início. Haverá ainda versões com melhorias no desempenho e estabilidade, surgindo até novas funcionalidades para os utilizadores.

Se preferirem, os utilizadores devem tratar de remover o seu dispositivo do programa Beta do Android. A Google dá aos utilizadores até ao dia 1 de dezembro para tomarem essa decisão. Findo esse tempo, deixam de o conseguir.

O mais curioso nesta decisão é que não se sabe o que está para chegar. O Android 12 irá nesse caso ter novas versões, dando força aos rumores recentes que davam certa a versão 12.1 deste novo sistema da Google.