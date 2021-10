Foi durante a I/O deste ano que a Google revelou o Android 12. A gigante das pesquisas começou aí um desenvolvimento do que tinha imaginado para melhorar este ano o seu sistema operativo móvel.

Agora, depois de várias versões de testes e muitas interações com os programadores, a Google apresentou finalmente o Android 12. Esta é a versão final deste sistema, dedicado por agora aos Pixel e que está aberto a todos os fabricantes.

Foram vários meses em que o Android 12 esteve em desenvolvimento pela Google. Esta nova versão traz muitas novidades para os smartphones, em especial para os que a Google tem vindo a manter ao longo dos anos.

Esta nova versão está agora disponível para os Pixel e em breve muitos mais fabricantes vão adotar esta nova versão. Alguns estão já a preparar as suas versões, podendo agora lançar de forma mais alargada para os seus smartphones.

As novidades do Android 12 dividem-se em duas áreas completamente distintas. A primeira está focada numa mudança radical da interface e a segunda quer trazer ainda mais segurança para o sistema operativo que mais é usado nos smartphones.

No primeiro campo temos uma mudança com a chegada do Material You. A Google quer criar camadas de personalizações únicas em que cada smartphone está adaptado ao utilizador. Cores mais suaves e que se ligam com as próprias app e serviços.

No segundo campo, na segurança, temos também novidades. Há agora notificações quando a câmara, o microfone e outros elementos são suados pelas apps. A própria localização está controlada, podendo agora não ter a precisão que antes tinha. É também mais simples ligar e desligar o acesso a todos os sensores.

Com o Android 12 lançado, a Google vai agora abrir a sua utilização a todos os fabricantes. Estes vão adaptar as suas personalizações para este novo sistema e em breve vamos ver chegar o Android 12 a muitos mais smartphones, para além dos Pixel.