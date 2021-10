73% dos leitores consideram que o iPhone 13 não foi uma grande novidade da Apple

Há pouco mais de meio mês, a Apple apresentou ao mundo os tão aguardados iPhone 13. Com toda a pompa e circunstância, como é característica dos eventos da marca da maçã, chegou finalmente o novo smartphone que se esperava com grandes expetativas.

Nesse sentido, na nossa questão semanal quisemos saber qual a opinião dos nossos leitores sobre o iPhone 13. Vamos conhecer todos os resultados.

Qual a sua opinião sobre os novos iPhone 13 da Apple?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 1.337 respostas obtidas.

Através da análise quantitativa dos resultados, verifica-se então que, quando questionados sobre os novos iPhone 13, a maioria dos leitores, com 73% das votações, diz que "não houve grande novidade e é dentro do já esperado e do que já existe". (974 votos).

Por sua vez, 16% dos participantes afirma que "não gostei dos smartphones, esperava bem mais da marca" (212 votos). E apenas 11% considera os novos iPhone 13 "equipamentos fabulosos, mais uma vez a Apple a inovar e surpreender" (151 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados:

A nova linha inclui o iPhone 13, o iPhone 13 mini, o iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max.

Um dos grandes destaques vai para o novo SoC A15 Bionic, um poderoso processador que garante 50% mais rapidez do que o CPU mais rápido da concorrência. Por sua vez, promete ainda um chip gráfico 30% mais rápido do que o GPU com maior rapidez da concorrência.

Já foram realizados alguns testes onde o iPhone 13 Pro Max bate o Samsung Galaxy S21 Ultra na velocidade e na bateria.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então qual a sua opinião sobre os novos iPhone 13 da Apple.

