Nem sorte nem azar! É este o iPhone 13 e a Apple já o apresentou

As dúvidas vinham a acumular-se e o nome do novo iPhone era uma das questões mais faladas. Iria a Apple ceder à superstição ou lançaria mesmo o iPhone 13?

Tudo está finalmente esclarecido e o iPhone 13 é uma realidade. A Apple apresentou o seu novo smartphone e há muito para descobrir.

A renovação da Apple chegou também, como esperado, ao iPhone. O novo iPhone 13 é uma realidade e a marca trabalhou em muitos campos. Há novos materiais e mais resistentes.

De imediato podemos ver uma área 20% menor no local onde está a câmara frontal e os elementos usados no FaceID. Este ecrã terá agora 6,1 e 5,4 polegadas, no iPhone 13 e no iPhone 13 mini.

A alimentar todos estes elementos está o novo SoC A15 Bionic. A Apple apostou forte neste seu processador e declara que este é 50% mais rápido que o CPU mais rápido da concorrência. O mesmo acontece no GPU, onde este é 30% mais rápido que o GPU mais rápido da concorrência.

No campo da fotografia temos uma nova câmara ultrawide de 12MP que consegue captar mais 50% de luz que o modelo anterior. Há ainda o modo cinematic no vídeo, que permite filmar de forma única e focada num utilizador.

Outro campo onde a Apple está a apostar é no 5G. Com suporte para 200 operadores, esta é uma tecnologia cada vez mais presente nos smartphones da Apple.

A Apple também reviu as baterias destes dois smartphones e por isso agora temos um tempo de vida ainda maior deste componente. A empresa promete mais 1,5 horas de bateria no iPhone 13 mini e mais 2,5 horas de bateria no iPhone 13.

Quanto a preços, a Apple não mexeu nas suas propostas. O iPhone 13 mini terá um preço de 829 euros e o modelo maior terá um preço de 929 euros. Em termos de armazenamento há novidades, com a base a ser agora de 128 GB, havendo também modelos de 256GB e 512GB.

Quanto ao iOS 15, a Apple anunciou que esta nova versão só chegará ao iPhone na próxima segunda-feira, dia 20 de setembro.