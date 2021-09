Chegou o novo Apple Watch Series 7! Mais poderoso e elegante…

A Apple acaba de apresentar o novo Apple Watch X. De acordo com as palavras de Tim Cook, este é um gadget que tem evoluído bastante, ajuda as pessoas a monitorizar vários parâmetros vitais e tem inclusive ajudado a salvar vidas.

Conheça melhor o novo Apple Watch Series 7 que é maior e mais poderoso.

Tal como estava previsto, a gigante de Cupertino apresentou hoje a nova versão do Apple Watch, o novo Apple Watch Series 7. A nova versão do relógio inteligente da Apple é mais resistente que a versão anterior, garante mais autonomia e é também ainda mais rápido a carregar.

O Apple Watch Series 7 tem um ecrã maior, com 20% mais de área comparativamente ao Serie 6 e 50% comparativamente à versão Series 3. Apesar de maior ao nível de área útil, a Apple refere que as dimensões do dispositivo quase não mudaram. A nova versão do relógio da Apple tem "cantos mais suaves e arredondados" com uma sensação "envolvente" nas laterais.

A Apple revelou também que redesenhou os botões do software para facilitar a interação, e pode colocar 50% mais texto no ecrã do que na versão anterior do relógio. A empresa de Cupertino referiu também que este novo ecrã apresenta 70% mais de brilho com ecrã sempre ligado.

O novo Apple Watch Series 7 estará disponível em cinco cores. Além disso, toda a sua estrutura tem como base alumínio 100% reciclado. Esta versão tem certificação IP6X o que significa que é mais resistente.

Resumo das características do novo Apple Watch Series 7

Ao nível do watchOS 8 há também algumas novidades, especialmente ao nível das funcionalidades das ferramentas de monitorização e desporto. Os novos relógios estarão disponíveis neste outono, a partir de 399 dólares.

Destaque também para o serviço Apple Fitness Plus que irá chegar a mais 15 países, onde se inclui Portugal.