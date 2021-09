O dia hoje será de novidades da Apple em muitos campos. A gigante de Cupertino tem uma lista longa de novidades para apresentar e começou por um dos seus produtos mais icónicos.

Falamos do iPad, que foi renovado e tem agora um hardware ainda mais poderoso. Há ainda a maior renovação de sempre do iPad mini.

O iPad é uma das pedras chave da Apple. Esta tablet marcou o mercado e criou este padrão, abrindo caminho para toda a indústria e o que é hoje o mercado dos tablets.

Este novo iPad é recheado de novas capacidades e o foco está mesmo no hardware. Equipado com o novo SoC A13 Bionic, consegue ser 20% mais rápido que os modelos anteriores e dar assim ainda mais capacidade de processamento.

A Apple equipou este novo tablet com toda as novas funcionalidades do iPadOS, o que o tornam ainda mais funcional e com capacidades que os modelos maiores ofereciam.

O novo iPad custará 399 euros e terá como base os 64 GB de armazenamento. Poderá ser encomendado hoje e chegará já na próxima semana.

O novo iPad mini

Um dos modelos que há muito tempo precisava de uma renovação era o iPad mini. A Apple tomou esta tarefa em mãos e tem agora um novo iPad mini disponível. Este terá um ecrã de 8,3 polegadas no mesmo chassi que conhecemos.

Em termos de desempenho, este novo iPad será 40% mais rápido no CPU e 80% no GPU. A Apple quis também torná-lo mais rápido nas comunicações e por isso traz 5G e uma porta de comunicação USB-C, que acelera em 10 vezes a velocidade de transferência de dados.

Todas as câmaras foram renovadas e encontramos agora uma de 12 Mp ultrawide na frente e uma de 12 MP com True Tone Flash na traseira. Garantido está o suporte para o Apple Pencil, tanto na versão 1 como na nova versão 2.

Seguindo as linhas da Apple, este novo iPad estará disponível em 4 cores. O iPad mini terá um preço de entrada de 569 euros e pode ser encomendado já hoje, estando disponível na próxima semana.