iPhone 13 Pro: Será este o smartphone mais pujante do mercado?

A versão PRO do iPhone dá ao smartphone da Apple o título dos mais poderosos do mercado. Este equipamento destaca-se pela super performance, qualidade fotográfica quase única e muita e inovadora tecnologia associada.

No seguimento da linha de apresentações, a Apple acaba de anunciar o novo iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max! Conheça melhor o poderoso smartphone da Apple que chega com suporte para redes 5G e tecnologia ProMotion (120 Hz). Mas há mais...

A Apple acaba de lançar o iPhone 13 Pro, o seu novo smartphone topo de gama que vem substituir naturalmente o iPhone 12 Pro. Como é natural, a nova versão deste smartphone é mais poderosa que a versão anterior e integra um conjunto de novas funcionalidades.

O CEO da Apple, Tim Cook, chamou-o de "o iPhone mais Pro de todos os tempos" durante o evento desta terça-feira. O smartphone está disponível em quatro cores e vem com uma moldura em aço inoxidável, assim como o seu antecessor. Possui um sistema de câmara de lente tripla semelhante ao seu antecessor e uma bateria maior que garante uma maior autonomia.

iPhone 13 Pro com taxa de atualização de 120 Hz...

Um dos destaques deste novo dispositivo é a integração da tecnologia ProMotion da Apple, no ecrã Super Retina XDR com 1000 nits, que aumenta a taxa de atualização (neste caso, a tecnologia permite ir dos 10 aos 120 Hz) do ecrã para um desempenho mais suave. É a primeira vez que a Apple integra tal tecnologia para o iPhone.

De referir também que o iPhone 13 Pro é o smartphone com a melhor GPU do mercado, ideal para gaming.

O chip A15 Bionic, que passa a estar presente em toda a linha do iPhone 13, vem com uma GPU de 5 núcleos com desempenho gráfico 50% superior.

Novas Câmaras: Wide, Ultra Wide e Telefoto

Como sabemos, além de outras funcionalidades, a grande diferença da linha base do iPhone para as versões Pro e Pro Max é o sistema de câmaras. Segundo a Apple, além da performance, o iPhone 13 Pro é o smartphone com melhor sistema de câmaras do mercado.

Esta nova versão inclui três novas câmaras: Wide (grande angular), Ultra Wide (ultragrande angular) e Telefoto. Destaque para a câmara telefoto de 77 mm que oferece um zoom ótico 3X e que capta mais de 92% de luz. A Wide vem com auto-focus e abertura f/1.8 e garante melhor qualidade (cerca de 92%) em ambientes com pouca luz. A Ultra Wide tem abertura f/1.5 e 1,9 microns de píxeis (o maior sensor de sempre).

Ao nível do sistema de câmaras o novo iPhone 13 Pro terá suporte para modo cinemático e ProRes vídeo. A tecnologia LiDAR também está presente. O Photographic Styles conjuga uma série de imagens com HDR para criar uma imagem final de maior qualidade em diferentes cenários. Uma vez mais, é também no vídeo que os smartphones se vão destacar.

Ao nível da bateria, a nova versão do iPhone Pro tem também novidades. De acordo com a Apple, o novo iPhone Pro 13 garante bateria para todo o dia.

No que diz respeito à memória de armazenamento, o iPhone 13 Pro estará disponível com 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1TB.

Resumo de todas as características do novo iPhone Pro 13

Ao nível dos preços, já para Portugal o iPhone 13 Pro começa nos 1179 euros. A versão Pro Max, que vem com ecrã de 6,7 polegadas começa nos 1279 euros.