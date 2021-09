Noticia de Última Hora: Foram reveladas as notas dos 22 jogadores mais valiosos de FIFA 22.

Mas há mais novidades... Venham conhecê-las!

"Os peritos falaram, agora o debate começa. Hoje, a EA SPORTS revela os jogadores com melhor classificação em FIFA 22, alimentados pelo Ratings Collective" é assim que é dado o mote para a revelação das notas dos 22 mais valiosos de FIFA 22 (no arranque do jogo).

Sem grande surpresa, podemos encontrar no Top 22, um português: Cristiano Ronaldo, de seu nome e habitual cliente deste (e doutros) TOPs e recordes.

Apesar de concordar plenamente com a presença de Cristiano Ronaldo no Top 22, não posso dizer que é com surpresa que o vejo uns furos abaixo do jogador melhor avaliado (Messi), em particular pelo facto de Cristiano Ronaldo ter voltado a Manchester (e ter mantido um nível exibicional a que nos habituou.

Acredito ainda que outro português, que se tem destacado no mundo real, talvez merecesse estar na lista. Refiro-me claramente ao (agora) colega de CR7 no United, Bruno Fernandes que também tem mantido neste arranque de temporada um nível exibicional no clube inglês que nos habitou desde o ano passado.

É claro que, estas primeiras cartas referem-se apenas ao arranque do jogo. A época é longa e com a evolução do ano desportivo, dependendo da forma de cada jogador e das suas prestações, será normal aparecerem novas cartas especiais, para cada um.

1 de outubro será o dia do pontapé de saída de FIFA 22 que temos vindo a acompanhar, aqui ou aqui.

Novos Ícones revelados

Foram revelados recentemente, três novos Ícones que marcarão presença nos relvados virtuais de FIFA 22.

Tratam-se de 3 jogadores que deixaram marca nas seleções e clubes por onde passaram (um deles passou por Portugal), cada um na sua posição, e que recebem a merecida homenagem em FIFA 22.

Parceria com Wrexham AFC

Entretanto, a Electronic Arts revelou uma nova parceria. Desta feita, com o modesto clube britânico, Wrexham AFC.

O acordo tornará o clube jogável, no modo Kick Off da FIFA; localizado na categoria Rest of World, conforme descrito pelos co-chairmen do clube, Ryan Reynolds e Rob McElhenney.

A parceria também incluirá a EA SPORTS apoiar o trabalho de Wrexham AFC fora do campo, na comunidade local, através de uma iniciativa com a Universidade Wrexham Glyndwr, e a disponibilização futura de um lounge comunitário no Hipódromo.

"É ótimo fazer parceria com o Wrexham AFC e apoiar os compromissos do clube com a comunidade Wrexham e os seus fãs", disse David Jackson, vice-presidente da EA SPORTS. Jackson acrescentou: "Estamos entusiasmados por lançar projetos comunitários inovadores em colaboração com o Clube, para que os fãs de Wrexham experimentem jogar do seu lado na EA SPORTS FIFA 22, quando o jogo for lançado no final deste mês."

Humphrey Ker, Diretor Executivo, disse que "Há apenas um pequeno número de marcas dentro do futebol que podem ser classificadas como icónicas e às quais cada clube quer ser associado. Todos estão verdadeiramente entusiasmados com a adesão de Wrexham a FIFA 22. Os co-chairmen queriam fazer do Wrexham uma força global quando se tornaram os seus guardiões, e agora estão capazes, com os nossos fãs, de enfrentar o resto do mundo, como parte dessa viagem."