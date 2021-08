FIFA Ultimate Team com bastantes novidades em FIFA 22

FIFA 22 ainda se encontra um pouco longe, mas as novidades sobre os seus modos de jogo já começaram a surgir, como, por exemplo, em relação ao Ultimate Team.

Venham conhecer as últimas de FUT.

Para milhares de jogadores, o Ultimate Team é o principal modo de FIFA. Centenas de horas passadas a comprar e vender jogadores, a analisar as várias edições de jogadores que vão saindo e seus stats, as eliminatórias do Rivals, a evolução dos nossos estádios,...

FUT é, quase que me atrevo a dizer, um jogo dentro do jogo, e quem mergulha de cabeça no Ultimate Team sabe bem do que estou a falar.

Sendo um dos modos preferidos e mais complexos do jogo, é mais ou menos expectável, que seja também um dos que mais atenção tenha recebido pela Electronic Arts para FIFA 22. Com efeito, a Electronic Arts tem equipas em Vancouver e Bucareste dedicadas exclusivamente ao FUT e que têm estado a alimentar este modo com muitas (e boas) novidades.

Division Rivals

O Rivals, um dos modos mais apetecíveis pelos jogadores mais competitivos de FUT recebe este ano algumas novidades e melhorias.

Uma das novidades é a introdução de um novo sistema de progressão por épocas (algo semelhante às Seasons de NBA 2K21), assim como a Elite Division, uma nova plataforma para os melhores jogadores FUT competirem.

O sistema de progressão nos Rivals de FIFA 22 foi alterado. A forma como se sobe de divisão e se ganham as recompensas foi remodelado sendo que agora, decorre num sistema de níveis (em escada).

A subida a cada Divisão depende dos resultados dos nossos jogos que nos permite avançar níveis intermédios na Divisão, do nosso Rank atual e da existência (ou não) de um CheckPoint (que nos permite não descer de nível intermédio em caso de derrota).

As Recompensas Semanais do Rivals, são adquiridas consoante a vitória num certo numero de jogos nessa semana. Quando a semana fecha, o jogador recebe a recompensa consoante o Rank em que se encontra, pelo que quanto mais vitórias, mais alto se sobe nos rankings e melhores recompensas se recebe.

Por exemplo, se começarmos a semana na Division 5 e subirmos para a Divisão 4, receberemos as recompensas da Divisão 4 no final da semana, se nos conseguirmos manter nessa divisão. No entanto, existem ainda certos objetivos semanais que permitem melhorar mais a qualidade das recompensas semanais.

Adicionalmente, as Rivals apresentam agora um sistema de épocas abrangente que têm uma duração de aproximadamente 6 semanas e que potenciam recompensas regulares.

Isto quer dizer que, independentemente de se ganhar ou vencer em jogos do Rivals, a Época vai avançando e as recompensas vão "caindo" com as Seasonal Rewards. Cada jogador pode ganhar até 3 Milestone Rewards por Division baseadas, claro, na Division em que o jogador se encontra.

No final de cada Época (FUT Season), existirá um Season Refresh, que faz com que todos os jogadores desçam uma Divisão.

O FUT Champions também foi alterado de forma a criar agora um sistema de Qualificações, Play-Offs e Fase Final no decorrer da semana. O sistema, foi alterado para um sistema de Pontos em vez de centrar apenas na contabilização de vitórias.

Entretanto, foi adicionado um sistema de amigáveis, Co-op Public Matchmaking. Desta forma dois jogadores podem unir forças contra outros dois, mas usando um plantel escolhido pelo sistema (para evitar que cada um pretenda usar o seu).

Uma curiosidade divertida passa pela introdução da possibilidade de escolha da câmara nas celebrações de golo. Se o jogador, quando marcar um golo, se sentir mais satisfeito ao ver as reações de desespero e frustração da equipa adversária, poderá optar por alterar esta definição.

Por outro lado, a personalização dos Estádios também foi amplamente modificada. Por exemplo, foi introduzida uma nova área do estádio, a Área VIP. Trata-se de um local privilegiado dos estádios para os super-fãs do nosso clube. É uma zona do estádio que vai ter um TIFO e opções próprias de personalização.

Por outro lado, o público também pode agora ser personalizado de forma a criar a possibilidade de se criarem efeitos nas bancadas mais específicos. Bandeiras, sticks ou cartões coloridos podem agora ser escolhidos para as diferentes secções do estádio usarem e criar assim desenhos e jogos de cores diferenciados nas bancadas do nosso estádio.

Os TIFOs também receberam novidades e uma delas passa pela possibilidade de se ter um mega-TIFO (no nosso estádio) que pode ser combinado com TIFOs menores, criando assim também efeitos personalizados e com toque pessoal.

Este ano temos a chegada dos FUT Heroes. Trata-se de um forma de celebrar alguns dos mais adorados e idolatrados jogadores contemporâneos e foca-se numa determinada altura das suas carreiras em que "explodiram".

A Química dos FUT Heroes é única, quando comparada com outros jogadores FUT. Apesar de os FUT Heroes serem items especiais, eles integram acabam por pertencer às suas ligas da vida real. Na prática, correspondem a um tipo de Wildcard para todos os outros clubes da liga na qual o jogador se revelou definitivamente.

Mais novidades virão, certamente, ao longo das próximas semanas. Vamos estando atentos...